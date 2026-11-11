이탈률 0%의 비결… 횡성군, 라오스 계절근로자 인권·노무 관리 강화

횡성군이 농촌 일손 부족 해소와 외국인 근로자 권익 보호를 위해 라오스 정부와 머리를 맞댔다.

횡성군은 10일 군청에서 라오스 노동사회복지부와 외국인 계절근로 인력 송출 협의를 진행하고 업무협약을 변경 체결했다.

▲라오스 계절근로 인력 업무협약. ⓒ횡성군

2022년 최초 협약을 맺은 이후 세 번째 개정이다.

이번 협약 체결로 근로 현장의 인권 보호와 노무 관리 기준이 강화됐다.

입국 차질 방지 대책도 구체화했다.

횡성군과 라오스 측은 올해 일정이 늦어졌던 입국 지연 사례의 재발을 막기로 합의했다.

양측은 내년 영농철에 맞춰 입국 시기와 인력 송출 절차를 사전에 손질하기로 결정했다.

▲라오스 계절근로 인력 업무협약. ⓒ횡성군

라오스 계절근로자는 횡성 농촌의 핵심 인프라로 자리 잡았다.

2022년 144명에 불과했던 라오스 근로자는 올해 1천67명까지 늘어나 7배 이상 급증했다.

일손 가뭄을 겪는 농가의 수요가 폭발적으로 늘어난 결과다.

수요 증가 속에서도 관리 성과는 돋보였다.

지난해부터 현재까지 횡성군에 배치된 라오스 근로자 가운데 무단이탈자는 단 한 명도 나오지 않았다.

횡성군은 입국 전 교육부터 현장 체류 관리에 이르기까지 라오스 당국과 긴밀한 밀착 관리망을 가동한 덕분이라고 평가했다.

▲라오스 계절근로 인력 업무협약. ⓒ횡성군

횡성군은 공급망 다변화에도 속도를 내고 있다.

지난 9월 캄보디아와 신규 협약을 맺은 데 이어 국가별 입국 스케줄 조정과 사전 교육을 병행해 영농 현장에 필요한 인력을 제때 공급하기로 했다.

장신상 횡성군수는 "농가에는 필요한 일손을 차질 없이 공급하고, 근로자에게는 안전하고 정당한 노동 환경을 보장하겠다"며 "라오스 정부와의 협력 관계를 더욱 공고히 다져나가겠다"고 말했다.