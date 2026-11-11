아리랑제와 모양성제의 만남…자매결연 2주년 정선군·고창군, 상생 확대

정선군과 전라북도 고창군이 상호결연 2주년을 맞아 문화예술 교류로 다진 우호 관계를 바탕으로 상생협력을 확대하기로 했다.

정선군은 11일 군청 대회의실에서 최승준 정선군수와 심덕섭 고창군수를 비롯해 방문단과 환영단 30여 명이 참석한 가운데 자매결연 2주년 기념식을 개최했다.

▲자매결연 2주년 기념식. ⓒ정선군

기념식은 상호결연 2주년 기념영상 시청, 양 지자체장 인사말, 특산품 교환, 기념 케이크 커팅 순으로 진행됐다.

정선군과 고창군은 상호결연 이후 문화예술을 중심으로 꾸준한 교류를 이어왔다.

지난해 정선군 방문단이 고창군을 찾아 뮤지컬 퍼포먼스 아리아라리 공연을 선보인 데 이어 10일에는 정선아리랑센터에서 고창군의 역사와 예술을 담은 '1872 고창 히어로' 공연이 펼쳐졌다.

▲자매결연 2주년 기념식. ⓒ정선군

심덕섭 고창군수는 "지난 2년간 두 지역은 축제, 문화예술, 농업, 복지, 관광 등 다방면에서 교류하며 신뢰를 쌓았다"며 "정선아리랑제와 고창 모양성제 상호 참여와 우수 정책 공유가 공동 성장의 밑거름이 되고 있다"고 강조했다.

최승준 정선군수는 "정선아리랑과 고창의 전통문화가 서로 오가며 교류하는 모습은 두 지역이 대한민국 문화예술 가치를 높여가는 동반자임을 보여준다"며 "앞으로도 문화예술을 바탕으로 관광, 복지, 행정 등 다양한 분야에서 실질적 협력을 확대하겠다"고 말했다.