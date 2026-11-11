보령시, 시청 브리핑룸 개소…엄승용 시장 첫 공식 브리핑

▲엄승용 보령시장이 새로 마련된 브리핑룸에서 브리핑을 하고 있다 ⓒ프레시안 (이상원 기자)

충남 보령시가 행정의 투명성과 시민 소통 강화를 위해 시청 브리핑룸을 새롭게 개소했다.

엄승용 보령시장은 11일 시청 민원동 3층에 마련된 브리핑룸에서 첫 공식 브리핑을 열고 시정 소통체계 개편 방향을 발표했다.

엄 시장은 석탄화력발전소의 단계적 폐쇄와 인구 감소, 지역경제 위축 등 보령이 직면한 구조적 위기를 언급하며 행정의 소통 방식에도 변화가 필요하다고 강조했다.

그는 “위기를 극복하려면 행정이 일하는 방식뿐 아니라 시민과 소통하는 방식도 근본적으로 달라져야 한다”며 “정책의 성과는 물론 추진 과정의 어려움과 부족한 점까지 솔직하게 공개하겠다”고 밝혔다.

시는 브리핑룸 운영의 3대 원칙으로 정례화·신속성·개방성을 제시했다.

우선 내년부터 매월 각 국·소장이 직접 참여하는 정례 브리핑을 도입해 주요 정책과 현안에 대한 책임 있는 설명을 강화한다.

재난·안전사고나 시민생활과 밀접한 현안이 발생하면 정해진 일정과 관계없이 수시 브리핑을 열어 신속하게 정보를 전달할 방침이다.

브리핑 전 과정은 보령시 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계해 시민 누구나 시정 정보를 확인할 수 있도록 한다.

새 브리핑룸은 취재석과 영상·음향 설비를 갖춰 기자실 기능도 겸한다.

엄 시장은 언론을 시정의 견제자이자 지역 발전의 동반자로 규정하고 비판과 제안을 정책에 적극 반영하겠다는 뜻도 밝혔다.

엄 시장은 “보령의 새로운 도약을 위해 시민과 행정, 언론이 함께 현실을 직시하고 고민해야 한다”며 “브리핑룸을 시민 신뢰를 쌓는 소통의 중심공간으로 만들겠다”고 말했다.