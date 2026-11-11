박수현 충남지사, 농업인의 날 맞아 논산 청년 딸기농가 방문

▲박수현 충남지사(가운데)가 논산시 부적면에 위치한 청년 딸기 재배 농가를 방문해 대화를 나누고 있다 ⓒ충남도

박수현 충남도지사가 31회 농업인의 날인 11일 논산의 청년 딸기 재배 농가를 찾았다.

이번 방문은 청년·여성 농업인의 스마트팜 정착 사례를 살피고 ‘2027 논산 세계딸기산업엑스포’의 성공 개최 의지를 다지기 위해 마련됐다.

박 지사가 방문한 논산시 부적면 농가는 충남도의 ‘청년자립형 스마트팜 지원사업’을 통해 영농기반을 마련한 김지운·김지수 자매가 운영하고 있다.

이들 자매는 총 10동 규모의 시설에서 설향과 금실 품종을 재배하며 딸기 생산과 육묘를 연계한 스마트 영농을 실천하고 있다.

딸기 판매로 3억원, 육묘로 1억원 이상의 조수익을 올리며 청년농업인 정착 성공사례로 주목받고 있다.

충남은 전국 딸기 재배 면적의 28.9%인 1626㏊, 생산량의 30.9%인 4만8000t을 차지하는 국내 최대 딸기 주산지다.

특히 논산은 재배면적 1015㏊, 생산량 2만9000t으로 전국 시군 가운데 가장 큰 딸기 생산규모를 갖추고 있다.

박 지사는 “청년 농업인의 도전과 열정은 충남 농업을 이끄는 핵심 활력이자 미래”라며 “창업 지원부터 영농 정착, 사후관리까지 청년들이 실패를 두려워하지 않고 도전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

이어 내년 개최되는 ‘2027 논산 세계딸기산업엑스포’의 성공적인 추진 의지도 밝혔다.

엑스포는 ‘K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래’를 주제로 논산시민가족공원 일원에서 24일간 열리며 국내외 관람객 154만명 유치를 목표로 한다.

충남도는 이번 엑스포를 통해 논산딸기의 경쟁력을 알리고 스마트 농업과 딸기 산업의 성장 가능성을 국내외에 홍보할 계획이다.