여주시, 대규모 국가통계조사 유공 재경부 장관 기관표창 수상

경기 여주시가 최근 3년간 추진한 대규모 국가통계조사의 성과를 인정받아 재정경제부 장관 기관표창을 수상했다.

11일 여주시에 따르면 이번 포상은 2024년 가구주택기초조사를 시작으로 2025년 인구주택총조사와 농림어업총조사, 2026년 경제총조사까지 대규모 국가통계조사를 성공적으로 추진하고 정확한 통계자료 생산에 기여한 기관과 유공자를 격려하기 위해 마련됐다.

▲국가통계조사 유공 재정경제부 장관 기관표창 수상 ⓒ여주시

시는 체계적인 조사 인력 운영과 조사구 관리, 시민 참여를 위한 홍보, 원활한 현장조사를 위한 행정적 지원 등을 통해 각종 통계조사를 차질 없이 추진한 공로를 인정받았다.

개인 부문에서도 공무원 3명과 조사요원 5명이 재정경제부 장관표창을, 조사요원 1명이 국가데이터처장 표창을 받았다. 기관표창을 포함해 모두 10건의 표창을 수상했다.

이충우 시장은 “이번 수상은 어려운 조사 여건에서도 맡은 바 소임을 다한 공무원과 조사요원, 조사에 적극적으로 참여한 시민들이 함께 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 정확하고 신뢰성 있는 통계자료를 생산해 시민을 위한 정책 수립과 행정서비스 개선에 활용하겠다”고 말했다.