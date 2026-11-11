횡성군 농업인 화합 한마당 "혁신·체험관광 연계 경쟁력 강화"

횡성군 농업인들의 노고를 격려하고 지역 농업의 경쟁력 강화를 다짐하는 제44회 횡성군 농업인의 날 행사가 열렸다.

횡성군농업학습단체협의회는 11일 횡성국민체육센터 일원에서 제44회 횡성군 농업인의 날 행사를 개최했다.

▲제44회 횡성군 농업인의 날. ⓒ횡성군

이번 행사에는 한국생활개선횡성군연합회, 농촌지도자횡성군연합회, 한국농업경영인횡성군연합회, 4-H연합회, 34개 품목별농업인연구회 등 지역 농업인 1천500여 명이 참석했다.

개회식에서는 지역 농업 발전에 기여한 유공자들에게 표창을 수여했다.

▲제44회 횡성군 농업인의 날. ⓒ횡성군

현장에는 생성형 인공지능 활용 안내 부스와 농업용 드론·신형 농기계 전시 공간을 마련해 첨단 미래 농업기술을 소개했다.

지역 농업인들의 연구 성과를 공유하는 다채로운 프로그램도 펼쳐졌다.

사과 품평회와 국화 전시회·청년 4-H 활동 전시를 비롯해 횡성 농산물 시식회와 농촌체험 프로그램이 진행됐다.

캘리그라피 가훈 쓰기, 박 터트리기, 하모니카 및 색소폰 공연, 농업인 장기자랑 등 주민 참여형 화합 행사도 열렸다.

▲제44회 횡성군 농업인의 날. ⓒ횡성군

한동순 횡성군농업학습단체협의회장은 "어려운 여건 속에서도 횡성 농업을 묵묵히 지켜온 농업인들이 시름을 덜고 함께 즐기는 화합의 장이 되길 바란다"고 말했다.

곽기웅 횡성군농업기술센터소장은 "농업인들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "농업기술 혁신과 농촌 체험관광 자원 연업을 통해 횡성 농업의 경쟁력을 더욱 높이겠다"고 말했다.