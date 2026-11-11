이천시, 증포 체육공원 준공…생활체육·휴식 공간 확충

경기 이천시가 시민들의 건강 증진과 여가생활을 위한 대규모 복합 체육·휴식공간인 증포 체육공원을 조성하고 본격적인 운영 준비에 들어갔다.

이천시는 지난 10일 증포 체육공원 준공식을 개최했다고 11일 밝혔다. 증포 체육공원은 증포동 294번지 일원 7만4000㎡ 규모로 조성됐으며, 도시계획도로 523m를 포함해 총사업비 487억 원이 투입됐다.

▲이천 증포 체육공원 준공식 ⓒ이천시

공원에는 축구장과 풋살·그라운드골프 겸용 다목적구장, 농구장, 족구장 3면, 배드민턴장 2면, 테니스장 5면 등 다양한 체육시설이 들어섰다.

어린이놀이터와 인라인스케이트장, 바닥분수대, 잔디광장, 힐링숲, 산책로 등 가족 단위 이용객을 위한 여가·휴식시설도 마련했다. 주차장은 남측 87면, 북측 147면 등 모두 234면을 확보했다.

시는 시민들이 공원을 조기에 이용할 수 있도록 오는 14일부터 임시 운영을 시작하고, 내년 1월부터 이천시시설관리공단을 통해 정식 운영할 계획이다.

특히 특정 지역이나 단체에 제한을 두지 않고 이천시민 누구나 이용할 수 있는 공공체육시설로 운영할 방침이다.

성수석 시장은 “증포 체육공원 조성으로 시민들이 일상에서 다양한 생활체육을 즐기고 건강한 여가생활을 누릴 수 있는 기반을 마련했다”며 “체육활동은 물론 가족 단위 여가와 휴식을 함께 즐기는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 시설 관리와 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.