장신상 횡성군수 "안전은 타협 없는 최우선 가치"…중대재해 예방 점검

횡성군이 횡성공공하수처리시설을 대상으로 중대재해 예방을 위한 특별 점검에 나섰다.

횡성군은 10일 횡성공공하수처리시설을 찾아 중대재해 예방 특별점검을 실시했다고 11일 밝혔다.

▲중대재해 예방 특별 점검. ⓒ횡성군

이번 점검은 공공하수처리시설의 안전보건관리체계 이행 실태를 점검하고 시설 운영 과정에서 발생할 수 있는 산업재해와 시민 재해를 예방하기 위해 진행됐다.

점검에는 장신상 횡성군수와 관련 부서 공직자, 시설 운영 수탁업체 관계자 등이 참석했다.

▲중대재해 예방 특별 점검. ⓒ횡성군

점검단은 안전보건관리체계 구축 및 이행 여부, 도급·용역·위탁사업장 안전 관리 실태, 위험성평가에 따른 유해·위험요인 개선 여부 등을 집중 점검했다.

횡성군은 점검 과정에서 수렴한 현장 근로자들의 의견과 확인된 위험 요인에 대해 즉각적인 개선 조치를 지시하는 등 실질적인 현장 안전 관리 강화에 속도를 낼 방침이다.

▲중대재해 예방 특별 점검. ⓒ횡성군

장신상 횡성군수는 "안전은 타협할 수 없는 최우선 가치이며 사고 발생 후 대응보다 사전에 위험 요인을 찾아 제거하는 예방 중심의 안전관리가 중요하다"며 "현장의 목소리에 귀 기울이고 위험 요인을 철저히 개선해 근로자의 생명과 군민의 안전을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

횡성군은 10월부터 군 소속 사업장과 도급·용역·위탁사업장 중 중대재해 발생 위험이 높은 사업장을 중심으로 특별점검을 추진하고 있다.