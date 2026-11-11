평택경찰, 데이터 기반 맞춤형 치안 강화…무인점포 절도 69.2% 줄여

경기 평택경찰서가 범죄 발생 통계를 분석해 취약지역에 경찰력을 집중하는 맞춤형 치안 활동을 강화하면서 무인점포 절도와 학교폭력 발생 감소 등의 성과를 거둔 것으로 나타났다.

평택경찰서는 지난 10일 열린 기자 간담회에서 지역별 범죄 특성과 신고 통계를 바탕으로 치안 자원을 재배치하고, 범죄 유형별 대응 체계를 개선한 주요 활동과 성과를 설명했다.

▲이규환(가운데) 평택경찰서장이 간담회를 하고있다.ⓒ평택시기자단

경찰에 따르면 평택은 도시 성장과 함께 관할지역과 치안 수요가 빠르게 확대되는 지역이다. 이에 경찰은 한정된 인력과 자원을 효율적으로 활용하기 위해 통계 분석을 기반으로 취약지역을 선별하고 집중 관리하는 방식으로 치안 활동을 전환했다.

대표적인 성과는 무인점포 절도 감소로 꼽힌다. 평택지역 무인점포는 2021년 117개에서 올해 9월 기준 448개로 약 3.8배 증가했다.

이에 경찰은 무인점포 절도 신고 통계를 분석해 상습적으로 범죄가 발생하는 점포 22곳을 선정하고 맞춤형 순찰과 거점 근무를 강화했다.

그 결과 올해 7~9월 무인점포 절도 발생 건수는 28건으로, 지난해 같은 기간 91건보다 69.2% 감소했다.

또한 학교폭력 예방에도 집중관리 방식을 도입했으며, 전체 학교폭력 발생의 41.1%를 차지하는 상위 5개 학교를 선정해 집중 활동을 벌였다.

해당 학교들의 학교폭력 발생 건수는 지난해 11건에서 올해 8건으로 27.3% 줄었다.

이외에도 실종사건 대응은 기능별 역할을 구분해 전문성을 높였다.

전체 실종사건의 36.8%를 차지하는 청소년 가출 사건은 학교전담경찰관이 맡아 1대 1 심층 상담을 통해 재가출을 예방하고, 지역경찰은 현장 수색에 집중하도록 했다.

스토킹과 데이트폭력 등 관계성 범죄에 대한 피해자 보호 체계도 개선했다.

경찰은 2차 피해 예방을 위해 즉일조사 시스템을 개편하고 조사 이행률을 기존 24.3%에서 73.7%로 높였다. 반복적인 위험 신호가 감지되면 피해가 발생하기 전에 대응할 수 있도록 모니터링도 강화했다.

현장 대응 역량을 높이기 위한 조직·장비 개선도 추진했다.

초동대응팀의 출동 장비를 정비하고 재배치했으며, 상황관리관 매뉴얼을 마련해 현장 지휘체계를 명확히 하고, 부서 간 실시간 상황 전파와 공조 체계도 구축해 긴급 상황에서 신속하고 유기적인 대응이 가능하도록 했다.

지역사회와의 협력도 치안 활동의 한 축으로 추진하고 있다. 대규모 지역 행사 때는 평택시와 소방 등 유관기관과 협업 체계를 가동해 안전사고 예방에 나섰다.

지난 10월 3~4일에는 안중지역에서 자율방범대와 생안협의회 등 지역 단체와 합동 수색을 벌여 실종된 치매 노인을 발견하기도 했다.

이규환 평택경찰서장은 "앞으로도 범죄 통계와 지역별 치안 수요를 분석해 취약지역에 경찰력을 집중하고, 지역사회와의 협력을 통해 주민이 체감할 수 있는 안전한 치안 환경을 조성해 나갈 방침이다.