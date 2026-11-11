구자열 원주시장 "2차 이전 총력 대응"…이전공공기관 협의체 정기회의

원주시와 강원혁신도시 이전공공기관이 지역 상생 협력과 공공기관 2차 이전 선제 대응을 위해 머리를 맞댔다.

원주시는 10일 시청 대회의실에서 2026년 제2차 원주시·이전공공기관 협의체 정기회의를 개최했다.

▲2026년 제2차 원주시·이전공공기관 협의체 정기회의. ⓒ원주시

이번 회의는 원주시와 이전공공기관 간 협력체계를 공고히 하고 지역 발전 공동 과제를 모색하는 한편 정부의 공공기관 2차 이전에 선제 대응해 강원혁신도시 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

회의에서는 오는 12월 31일 임기가 만료되는 현 공동위원장 건강보험심사평가원장의 후임으로 국립공원공단 이사장을 차기 공동위원장으로 선출했다.

신임 공동위원장의 임기는 2년이다.

협의체는 기존 건의사항 22건의 추진 현황과 신규 건의사업 4건을 공유하고 주요 협력사업 진행 경과와 기관별 협조 사항을 점검했다.

원주시 대표 축제와 연계한 기관 참여 방안 등 지역사회 상생 과제도 심도 있게 논의했다.

특히 공공기관 2차 이전에 발맞춰 강원혁신도시 정주여건 개선 등 유치 경쟁력을 높이기 위한 선제적 대응 전략에 의견을 모았다.

구자열 원주시장은 "공공기관 2차 이전은 강원혁신도시의 새로운 도약을 위한 중요한 기회인 만큼 원주시와 이전공공기관이 한마음으로 힘을 모아야 한다"며 "앞으로도 긴밀히 협력해 지역과 함께 성장하는 혁신도시를 만들고 공공기관 2차 이전에도 철저히 대비하겠다"고 말했다.