경콘진, 신진 창작자 8인의 팝업 전시 ‘나를 입력하세요’ 개최

경기콘텐츠진흥원이 경기도 내 대학의 신진 콘텐츠 창작자 8인의 작품을 선보이는 팝업 전시 ‘나를 입력하세요(INPUT MYSELF)’를 오는 19일까지 판교 경기콘텐츠코리아랩 7층 콘텐츠 홍보전시장 ‘POPUP7@판교’에서 진행 중이다.

11일 경콘진에 따르면 이번 전시는 올 한 해 경기콘텐츠코리아랩 콘텐츠 어드바이저로 활동한 8명의 창작자가 홍보 지원 활동을 넘어 직접 창작자로 참여해 작품을 선보이는 자리다.

▲팝업 전시 ‘나를 입력하세요’ 개최 안내문 ⓒ경기콘텐츠진흥원

‘당신을 이루는 취향, 감각, 기억을 입력해 보세요’를 주제로 마련된 전시는 관람객의 감각과 경험을 작품에 연결하는 참여형 미디어·설치 전시로 구성됐다.

전시에서는 김도연, 김서현, 김예찬, 봉서진, 송시은, 이민주, 황수빈, 황유주 작가가 참여해 기억과 감정, 관계, 도시, 자아, 디지털 데이터, 향기 등을 주제로 한 다양한 작품을 선보인다.

관람객은 설치물과 영상 등 다채로운 매체를 통해 작가들의 독창적인 시선을 경험하고 자신의 취향과 감각을 발견할 수 있다. 전시 기간 평일 낮 12시 30분부터 1시간 동안 현장 방문객을 대상으로 경품을 제공하는 행운 추첨 이벤트도 진행된다.

전시는 주말과 공휴일을 제외한 평일 낮 12시부터 오후 6시까지 운영되며, 누구나 무료로 관람할 수 있다. 자세한 내용은 경기콘텐츠코리아랩 누리집에서 확인할 수 있다.