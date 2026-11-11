백두대간생태수목원 순환 임도…강원도, 전국 '최우수상'

강원특별자치도 산림과학연구원 동부지원이 산림청 주관 2026년 전국 임도시설 우수사례 심사에서 시공분야 최우수상을 수상했다.

이번 심사는 전국 지방자치단체와 지방산림청을 대상으로 임도시설의 우수한 시공 및 활용사례를 발굴하고 확산하기 위해 마련됐다.

▲백두대간생태수목원 산불진화용 순환 임도. ⓒ강원특별자치도

시공분야와 활용분야로 나눠 진행했다.

최우수상을 수상한 임도는 정선군 임계면 임계리 백두대간생태수목원 일원에 조성한 산불진화용 순환 임도다.

2011년부터 추진해 온 백두대간생태수목원과 산림생태문화체험단지를 연결하는 임도망의 마지막 구간을 완성했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

강원특별자치도는 사업비 7억 1천900만 원을 투입해 1.84km 구간을 조성했다.

이를 통해 수목원과 체험단지 주변 산림의 접근성을 높이고 산불 발생 시 진화차량의 신속한 진입과 초기 대응이 가능하도록 산불취약지역과 주요 산림자원을 연결했다.

특히 산지계류의 지형적 특성을 고려한 계통적 배수체계를 구축하고 배수시설 유출구 하단부 침식을 방지하기 위한 구조물 설치를 강화해 집중호우 시 침식을 예방하도록 설계했다.

숲가꾸기 부산물을 활용한 친환경 사방공법을 적용해 비탈면 안정화와 토사 유출 방지를 도모하는 한편 지장목 벌채를 최소화하고 기존 수목과 하층식생을 최대한 존치해 산림경관 훼손을 줄였다.

야생동물 이동통로와 안전울타리를 설치하는 등 산림생태계 보전까지 고려해 시공했다.

산불진화용 취수시설을 설치해 진화용수를 확보하고 전 구간에 혼합골재를 부설해 노면 안정성과 차량 통행성을 높였다.

임도관리원을 배치해 지속적인 유지·관리 체계도 마련했다.

이번 순환 임도 조성으로 백두대간생태수목원과 산림생태문화체험단지 간 산림 접근성과 연계성이 강화됐으며 산불 대응은 물론 산림경영과 산림휴양·관광 활성화에 기여할 전망이다.

김규하 강원특별자치도 산림환경국장은 "이번 수상은 산림의 지형과 생태적 특성을 고려한 안전하고 친환경적인 임도 조성 노력이 인정받은 결과다"며 "앞으로도 산림재난에 신속하게 대응할 수 있는 임도망을 확충하고 산림경영과 산림휴양·관광을 연계한 다목적 임도시설 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.