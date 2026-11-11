석탄산업전환지역 관광협의회 "체류형 관광 연계망 구축"

강원특별자치도가 태백·삼척·영월·정선 석탄산업전환지역 4개 시·군의 관광 경쟁력을 높이고 지역 간 연계 관광을 확대하기 위해 현장 협의에 나섰다.

강원특별자치도와 강원특별자치도경제진흥원은 10일 영월군 일대에서 4개 시·군 관계자와 민간 관광 전문가 등이 참석한 가운데 2026년 석탄산업전환지역 관광협의회를 개최했다.

▲2026년 석탄산업전환지역 관광협의회. ⓒ강원특별자치도

이번 협의회는 강원특별자치도와 경제진흥원이 추진하는 '석탄산업전환지역 관광상품 개발 및 운영지원사업'의 일환으로 개발된 관광상품을 현장에서 직접 체험하고 개선점을 발굴하며 지역 간 연계관광 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

참석자들은 영월지역 여행 코스를 따라 뗏목체험과 한반도지형 전망대를 둘러보고 사계절 향수 프로그램과 청령포 인근을 걸으며 자연의 소리를 듣는 '사운드워킹'에 참여했다.

참석자들은 관광객 시선에서 프로그램 매력도, 이동 동선, 보완 조치 사항 등을 집중 점검했다.

이어 영월문화예술회관에서 열린 간담회에서는 체험 결과를 바탕으로 지역 관광기업과 연계한 체험 프로그램 개선안과 관광객 체류 시간 연장 방안을 논의했다.

개별여행객을 대상으로 4개 시·군의 주요 관광지를 연결하는 스탬프 투어 공동 홍보 및 인근 시·군 유입 협력 방안도 모색했다.

강원특별자치도는 협의체에서 나온 의견을 향후 관광상품 운영에 적극 반영하고 지역 여행사 및 관광기업과의 협력을 강화해 석탄산업전환지역만의 특색 있는 체류형 관광상품을 지속해서 발굴할 방침이다.

박유식 강원특별자치도 미래산업국장은 "석탄산업전환지역에는 지역 고유의 이야기와 이곳에서만 경험할 수 있는 체험자원이 풍부하다"며 "현장 의견을 반영해 관광객의 발길이 인근 시·군으로 이어질 수 있도록 민관 협업을 강화하겠다"고 말했다.