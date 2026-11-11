국회 달려간 우상호…SOC·AI·바이오·의료·교육 국비 확보 총력

우상호 강원특별자치도지사가 내년도 주요 현안 사업의 국비 반영을 위해 국회를 방문하는 등 예산 확보 총력전에 나섰다.

우상호 강원특별자치도지사는 11일 국회를 방문해 박홍근 기획예산처 장관, 이광재 국회 예산결산특별위원장, 권칠승 더불어민주당 정책위원회 의장을 차례로 만나 현안 사업 국비 반영을 요청했다.

▲박홍근 기획예산처 장관 면담. ⓒ강원특별자치도

이번 면담은 국회 예산심의가 본격화한 가운데 정부안에 미반영된 강원도 현안 사업의 추가 국비를 확보하기 위해 추진됐다.

건의한 주요 사업으로는 접경지역 SOC 확충을 위한 포천~철원 고속도로 건설(10억 원)이 포함됐다.

해당 사업은 예비타당성조사 결과 발표를 앞두고 있어 예산이 확보되면 예타 통과 후 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다.

도지사 공약 사업으로는 동해시 AI 데이터센터와 연계한 AI 데이터센터 고전력 품질 신뢰성 평가시스템 구축(28억 원), 강원 통합 대중교통 시스템 구축(51억 원), 강원 청정에너지 고속도로 통합 타당성 조사 용역(5억 원) 등을 건의했다.

▲박홍근 기획예산처 장관 면담. ⓒ강원특별자치도

미래성장동력 분야에서는 4대 지역 외 AX 대전환 프로젝트(32억 원), 천연물 산업화 혁신센터 구축(2억 4천만 원), 항체의약품 공정개발·검증 테스트베드 구축(10억 5천만 원) 사업의 예산 반영을 적극 요청했다.

지역인재 유출 방지를 위한 서울대 10개 만들기 사업에 강원대 추가 선정을 위한 국비 증액도 건의했다.

우상호 강원특별자치도지사는 "건의한 사업들은 SOC 확충을 비롯해 AI, 바이오, 의료, 교육 등 도내 현안 해결과 성장동력 확보를 위한 필수 사업이다"며 "국회와 정부 차원의 적극적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 강조했다.