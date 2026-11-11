염동열 강원관광재단 대표 "대만 관광객 체류 늘린다"

강원관광재단이 대만 최대 관광박람회에서 서울관광재단과 손잡고 '서울+강원' 연계 관광 홍보전에 나섰다.

강원관광재단은 6일부터 9일까지 대만 타이베이 난강전람관에서 열린 '2026 대만국제여전(ITF)'에 서울관광재단과 공동 참가해 대만 관람객과 여행업 관계자에게 연계 여행 상품을 소개했다고 11일 밝혔다.

▲2026 대만국제여전. ⓒ강원관광재단

올해 40주년을 맞은 ITF는 지난해 기준 36만 명이 방문한 대만 최대 규모 관광박람회다.

재단은 서울관광재단과 협력해 강원특별자치도 18개 시·군의 관광자원과 계절별 매력을 홍보했다.

재단은 강원 부스에서 SNS 구독 행사와 서울홍보관 13개 공동참가사가 참여하는 릴레이 스탬프 행사를 진행했다.

홍보 무대에서는 중화권 20~30대 사이에서 인기를 끌고 있는 원주 뮤지엄산 등 주요 관광지를 소개했다.

연말 양양-상하이 노선 취항을 앞둔 양양국제공항을 중화권과 강원을 잇는 관문으로 알렸다.

▲2026 대만국제여전. ⓒ강원관광재단

도 상징 캐릭터 '강원이'와 '특별이' 인형을 증정하는 퀴즈 행사도 열었다.

재단은 숙박·여행상품 예약 플랫폼 AsiaYo 등 대만 여행업계 관계자들과 만나 강원 관광자원 및 체험 콘텐츠를 소개하고 관광상품 연계 방안을 논의했다.

참가 기관·업계 간담회에서는 대만 관광시장 동향을 공유하며 향후 협력 방안을 모색했다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 "이번 박람회는 서울관광재단과 함께 서울과 강원을 잇는 여행을 제안한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역 관광기구 간 협력을 바탕으로 교통과 관광 콘텐츠를 연계한 상품 개발과 공동 홍보를 확대해 대만 관광객의 체류를 늘리고 광역관광 기반을 다져가겠다"고 말했다.