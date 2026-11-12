강정 앞바다 노동자 죽음에…평화단체 "해상발사, 당장 중단하라"

지난 10일 제주 서귀포시 강정 인근, 마라도 서쪽 약 5킬로미터 해상에서 고체추진우주발사체 바지선 수중 작업을 하던 50대 다이버가 숨진 것과 관련해 제주도 평화단체들이 "노동자가 일터에서 목숨을 잃는 비극이 다시는 반복되어서는 안 된다"며 "생명과 평화를 위협하는 해상발사를 당장 중단하라"고 요구했다.

우주군사화와로켓발사를반대하는사람들 등 제주도 평화 운동 단체들은 11일 성명을 내고 "가장 먼저 이뤄져야 할 것은 정확한 진상 규명이다. 작업 당시 기상과 해상 조건은 어떠했는지, 잠수 작업에 필요한 안전 인력과 장비, 감시 체계가 갖춰져 있었는지, 무리한 일정 압박은 없었는지 낱낱이 밝혀져야 한다"며 "발주처와 원청, 관계 기관은 책임을 회피하지 말고 사고 경위를 투명하게 공개해야 하며, 유가족에 대한 충분한 지원과 재발 방지 대책을 내놓아야 한다"고 요구했다.

이들은 "고체추진제와 발사체를 다루는 현장에서 노동자들이 거듭 목숨을 잃어왔다는 사실은 짚어두지 않을 수 없다. 한화에어로스페이스 사업장에서는 지난 6월 1일, 고체추진제 작업 중 5명의 노동자가 사망하고 2명이 중경상을 입었다. 불과 다섯 달 전의 일이다"라며 "그럼에도 한화는 사고가 한 달도 지나지 않은 6월 30일, 제주 강정항 인근에서 기어코 해상발사를 강행하려 했다. 주최측은 해녀들에게 발사를 구경하러 나오라고까지 했다"고 지적했다.

이들은 해당 우주 발사체의 발사가 사실상 미사일 기술 실험이고, 한반도와 주변 상공의 군사적 긴장도를 높이고 군비 경쟁을 부추긴다고 주장하며 "한국 정부는 세계 곳곳에서 전쟁이 확산되는 와중에 그 불길을 끄려 하기는커녕 스스로 불길 속으로 들어가려 한다. 지금 우리에게 필요한 것은 군비 경쟁이 아니라 군비 축소와 평화 외교"라고 주장했다.

이들은 "해상발사에 반대하는 또 하나의 이유는 해양 파괴를 비롯한 환경 파괴다. 발사체 잔해들, 소음, 진동, 유독 화학물질은 바다 생명을 죽이고 바다 사막화와 산성화를 가속화한다. 해양에 의존하는 인간의 삶 또한 크게 흔들릴 수밖에 없다. 발사 빈도가 높아질수록 오존층 파괴도 커질 것"이라고 했다.

이들은 "제주도정은 한화와 합작하여 제주의 지하수와 해양을 위험에 빠트리는 일을 당장 멈춰야 한다. 하원 테크노 캠퍼스 사업은 즉시 철회되어야 한다. 해상 발사 기반 제2우주센터 계획과 미래 먹거리를 빙자한 우주산업 클러스터 구상 등은 즉시 철회되어야 한다"고 주장했다.

이날 성명에 참여한 단체는 강정마을해군기지반대주민회, 강정일상저항행동, 강정친구들, 비무장평화의섬제주를만드는사람들, 우주군사화와로켓발사를반대하는사람들, 정의당제주도당, 제주녹색당, 평화의바다를위한섬들의연대, 핫핑크돌핀스 등이다.