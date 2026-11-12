한국가스공사 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사, 배추 3천400포기 분량

한국가스공사(사장 홍의락)는 지난 11일 대구 동구 일원에서 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위한 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 가스공사 임직원을 비롯해 대구 동구청, 새마을협의회·부녀회, 유관 봉사단체 등 500여 명이 참여해 배추 약 3천400포기 분량의 김장김치를 정성껏 담갔다.

이날 담근 김치는 대구 동구 저소득 취약계층 가구와 장애인·보훈단체 등 총 1천100여 곳에 전달돼 소외 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 지원한다.

가스공사는 지난 2014년 대구로 본사를 이전한 이후 매년 김장 나눔을 이어오며 지역사회와 따뜻한 동행을 지속하고 있다.

현재까지 약 1만 3천여 곳의 소외 이웃과 사회복지시설에 김장김치를 지원하며 대표적인 지역 밀착형 나눔 활동으로 자리매김했다.

가스공사 관계자는 “이번 행사가 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기에 조금이나마 보탬이 되길 바란다”며, “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 소외된 이웃을 위한 나눔 활동을 꾸준히 이어 나가겠다”고 밝혔다.