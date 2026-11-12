iM캐피탈, 문화체육관광부 주관 ‘2026 여가친화인증’ 획득

▲iM캐피탈(대표이사 김성욱), 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026 여가친화인증’ 획득ⓒiM금융그룹 제공

iM금융그룹 계열사인 iM캐피탈(대표이사 김성욱)은 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026 여가친화인증’을 획득했다고 11일 밝혔다.

여가친화인증은 '국민여가활성화기본법'에 따라 근로자가 일과 여가생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 지원하고, 여가친화적 조직문화 확산에 기여한 기업과 기관을 선정하는 제도다.

iM캐피탈은 임직원의 행복과 성장이 기업의 지속가능한 경쟁력으로 이어진다는 인식 아래, 일과 삶의 균형을 지원하는 근무환경과 건강한 조직문화 조성을 위해 지속해서 노력해 왔다.

특히 임직원이 개인의 생활 여건에 맞춰 근무시간을 조정할 수 있는 시차출근제를 운영하고, 장기근속휴가와 복지포인트 지원 등 다양한 복지제도를 통해 충분한 휴식과 재충전의 기회를 제공하고 있다.

이와 함께 합리적인 근로시간 관리와 자율적인 휴가 사용을 장려하는 한편, 상호 존중과 배려를 바탕으로 효율적으로 일하는 조직문화를 정착시키는 데 힘쓰고 있다.

이번 인증은 임직원의 일·생활 균형을 지원하기 위한 제도적 노력과 직원 중심의 조직문화 개선 활동을 인정받은 성과로, 지속가능한 성장의 기반을 한층 강화했다는 점에서 의미가 있다.

iM캐피탈 김성욱 대표이사는 “직원들이 자율과 책임을 바탕으로 역량을 발휘하고, 충분한 휴식과 재충전을 통해 일과 삶의 균형을 이루는 것이 건강한 조직문화의 출발점”이라며 “앞으로도 직원의 행복과 성장을 뒷받침하는 근무환경을 조성하고, 구성원과 회사가 함께 성장하는 지속가능한 기업문화를 만들어 가겠다”라고 밝혔다.

한편, iM캐피탈은 2023년 획득한 ‘가족친화인증기업’ 재인증도 진행하고 있으며, 앞으로도 임직원의 다양한 의견을 반영한 인사·복지제도 개선과 일하는 방식의 혁신을 통해 자율과 존중의 조직문화를 정착시키고, 임직원과 기업이 함께 성장하는 ‘일하기 좋은 기업’으로 발전해 나갈 계획이다.