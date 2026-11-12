앞자리는 시민 몫·축사 2분 제한…태백시, 권위적 의전 관행 깬다

태백시가 내빈 중심의 권위적 의전 관행을 없애고 시민이 주인공이 되는 새로운 행사 문화를 정착시킨다.

태백시(시장 이상호)는 불필요한 형식과 의전 절차를 줄여 시민 배려와 참여를 강화하는 태백시 의전 및 행사 운영 간소화 지침을 마련해 시행하기로 했다.

▲2025 한강·낙동강 발원지 축제. ⓒ이상호 태백시장 SNS

태백시는 먼저 행사 시간을 많이 차지하던 내빈 소개와 축사 절차를 대폭 줄이기로 했다.

내빈 소개는 대형 화면 자막 안내나 일괄 소개로 대체하며 행사 성격에 따라 생략한다.

축사와 격려사는 2~3명 이내로 제한하고 발언 시간도 1인당 1~2분 이내로 정했다.

형식적인 개회 절차, 경과보고, 과도한 영접·환송 관행도 최소화하기로 했다.

행사장 좌석 배치에는 시민 우선 원칙을 적용한다.

태백시는 기존 내빈 지정석을 줄이고 시민, 수상자, 유공자의 좌석을 먼저 확보하기로 했다.

장애인, 고령자, 임산부 등 교통약자에게는 접근성이 좋은 좌석을 우선 배치한다.

시장 참석 기준도 행사 규모와 성격에 맞춰 조정했다.

시장은 시정 주요 행사와 대규모 시민 참여 행사 위주로 참석하고 일반·소규모 행사는 부시장이나 관련 국·과장이 참석한다.

이번 지침은 태백시가 주최·주관하는 행사뿐 아니라 시 예산과 보조금을 지원받는 기관·단체, 각 동 행사에도 적용한다.

태백시는 민간 주관 행사에도 지침 취지를 공유해 시민 중심 행사 문화를 지역사회 전반으로 확산할 방침이다.

태백시 관계자는 "이번 지침은 단순한 절차 축소를 넘어 행사의 중심을 내빈에서 시민으로 바꾸는 변화"라며 "불필요한 의전 관행을 개선해 시민이 존중받는 행사 문화를 만들겠다"고 말했다.