경기도, ‘2026 프리랜서 우수 포트폴리오’ 모집…30일까지 접수

경기도가 도내 프리랜서의 역량 강화와 공공기관 일감 매칭 기회 확대를 위해 우수 포트폴리오 발굴에 나선다.

도는 ‘2026 경기도 프리랜서 우수 포트폴리오’ 신청자를 오는 30일까지 모집한다고 12일 밝혔다. 이번 사업은 프리랜서의 우수한 작업 성과와 성장 가능성을 발굴하고, 포트폴리오 홍보를 통해 새로운 일거리와 연결될 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

▲경기도 프리랜서 온라인 플랫폼 화면 ⓒ경기도

신청 대상은 경기프리웨이 플랫폼에 포트폴리오를 등록한 개인회원이다. 참여를 희망하는 프리랜서는 별도 양식에 제한 없이 포트폴리오를 작성해 전자우편으로 제출하면 된다.

선정 규모는 총 3명으로, △눈에 띄는 성과를 거둔 완성형 포트폴리오를 대상으로 하는 ‘으뜸’ △혁신적인 시도와 성장 가능성이 돋보이는 ‘도전’ △활동 기간이 짧더라도 우수한 성과를 보여준 ‘새싹’ 등 3개 부문에서 각 1명씩 선정한다.

심사는 프리랜서 분야에 전문성과 경험을 갖춘 외부 전문가들로 구성된 선정심사위원회가 맡는다. 다음 달 중 포트폴리오의 완성도와 성취도, 차별성, 성장성 등을 종합적으로 평가해 최종 선정할 계획이다. 결과는 경기프리웨이 누리집을 통해 발표한다.

최종 선정자에게는 경기프리웨이 메인 화면에 포트폴리오를 1개월간 노출하는 홍보 기회가 주어진다. 이와 함께 전문가와의 1대1 맞춤형 컨설팅을 통해 포트폴리오의 완성도를 높일 수 있도록 지원한다.