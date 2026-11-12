횡성군, 500만 관광시대 열 사회적경제 해법 찾는다

횡성군사회적경제지원센터가 오는 13일 오후 2시 횡성군 이모빌리티 지식산업센터 2층 대회의실에서 2026년 횡성군 사회적경제인의 날 행사를 연다.

이미숙 센터장이 이끄는 횡성군사회적경제지원센터는 '횡성의 가치를 담다, 500만 관광 시대를 여는 사회적경제'를 주제로 이번 행사를 준비했다.

▲2026년 횡성군 사회적경제인의 날. ⓒ횡성군

횡성군 내 사회연대경제기업 임직원과 유관기관 관계자들이 모여 한 해 활동과 성과를 공유하고 기업 간 협력과 연대를 다진다.

참석자들은 횡성군이 역점 추진하는 500만 관광 시대에 맞춰 지역자원과 사회연대경제의 연계 가능성을 살핀다.

사회연대경제조직이 지역경제 활성화와 지속가능한 지역 발전에 기여할 실질적인 발전 방향도 함께 모색하기로 했다.

행사에서는 횡성군사회적경제지원센터의 2026년 주요 사업 성과를 공유한다.

이어 횡성군 사회적경제 창업모델 발굴·성장지원 사업에 참여한 실험팀 3개 팀과 고도화팀 1개 팀이 성과를 발표한다.

참여팀들은 창업 아이디어 발굴·제품 개발·사업화 과정에서 얻은 경험을 나누고 향후 성장 비전을 제시할 계획이다.

행사장에는 횡성군 내 사회연대경제기업의 다양한 제품을 소개하는 팝업 전시 공간도 들어선다.

참여 기업과 관계자들이 서로의 사업을 이해하고 교류와 협력을 넓히는 계기로 삼기로 했다.

심은경 횡성군 경제정책과장은 "이번 행사는 지역의 사회연대경제 주체들이 서로의 노고를 격려하고 한 해 성과를 나누며 도약하는 자리"라며 "사회연대경제조직이 지역에 안정적으로 뿌리내리고 횡성군의 새로운 성장 동력으로 자리잡도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.