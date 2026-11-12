경기연 “AI로 재난 대응 빨라진다”…경기도형 예방·대응체계 제안

스마트폰이 지진을 감지하고 CCTV가 산불 연기를 자동으로 찾아내는 등 인공지능(AI)이 재난 대응의 새로운 수단으로 주목받고 있다. 기후변화로 재난 위험이 커지는 가운데 경기도가 기존 CCTV와 관측시설을 AI와 연계해 재난 예방부터 복구까지 대응체계를 고도화해야 한다는 제언이 나왔다.

경기연구원은 국내외 AI 기반 재난 대응 사례를 분석하고 경기도의 정책 방향을 제시한 ‘인공지능은 어떻게 재난 대응방식을 바꾸는가?’ 보고서를 발간했다고 12일 밝혔다.

▲경기도청 ⓒ경기도

보고서는 AI가 재난 예측을 넘어 위험을 사전에 찾아내는 예방 단계부터 재난 대비, 현장 대응, 피해 확인과 지원 등 복구 단계까지 재난관리 전반에 활용될 수 있다고 분석했다.

특히 기후변화로 자연재난의 위험성이 커지면서 조기경보의 중요성이 강조되고 있다. 세계기상기구(WMO)에 따르면 전 세계 인구의 약 30%는 아직 충분한 조기경보 서비스를 받지 못하고 있다. 재난 발생 24시간 전에 경보를 제공하면 피해를 30% 줄일 수 있다는 분석도 나왔다.

경기도는 AI 기반 재난 대응체계를 구축할 수 있는 인프라를 갖추고 있다. 2025년 지역안전지수에서 교통사고·화재·생활안전 등 6개 분야 중 5개 분야에서 1등급을 받았으며, 2026년 재난관리평가에서도 광역자치단체 최고 등급인 ‘우수’를 기록했다.

여기에 31개 시군 통합 스마트영상센터의 CCTV 약 19만5천 대를 비롯해 침수감지기, 저수지 수위계 등 다양한 관측시설도 확보하고 있다. 연구원은 기존 인프라를 AI와 연계하면 재난 위험을 더욱 신속하게 파악하고 대응할 수 있을 것으로 봤다.

도민들의 정책 수요도 확인됐다. 경기연구원이 도민 4천700명을 대상으로 조사한 결과, 화재·홍수·산사태 등을 AI가 미리 예측해 알려주는 조기경보 시스템에 대한 정책 수요는 29.7%로 나타났다.

연구진은 조기경보의 실효성을 높이기 위해 고령자와 외국인 등 재난 취약계층도 쉽게 이해하고 행동할 수 있는 안내체계가 필요하다고 강조했다. 단순히 경보를 빠르게 전달하는 것을 넘어 이해하기 쉬운 표현과 다국어 안내를 제공해야 한다는 것이다.

이를 위한 구체적인 방안으로는 기존 CCTV와 수위계, 기상·공간정보를 AI와 연결하는 방식이 제시됐다. 공개 위성자료와 오픈소스 AI를 활용해 도심 침수와 산불 피해, 급경사지 붕괴 가능지역 등을 표시하는 ‘경기도 위험지도’를 구축하고, CCTV에는 화재와 연기, 수위 이상 등을 감지하는 AI 기술을 적용하는 방안이다.

구리시가 기상청과 한강홍수통제소의 공개자료를 활용해 왕숙천 수위를 1\~3시간 앞서 예측하는 모형을 자체 개발한 사례도 소개됐다. 연구진은 이처럼 시군에서 추진하는 실증사업을 경기도 차원의 공통 데이터와 표준체계로 연계할 필요가 있다고 제안했다.

김태형 경기연구원 연구위원은 “재난 분야에서 인공지능의 목표는 사람의 판단을 대신하는 것이 아니라 위험을 더 빨리 찾아내고, 필요한 사람에게 빠짐없이 정보를 전달해 실제 행동으로 이어지게 하는 데 있다”며 “경기도는 새로운 시스템을 한꺼번에 구축하기보다 기존 기반시설을 활용해 작은 규모로 실증하고, 기존 방식과 비교해 효과를 충분히 검증한 뒤 단계적으로 확대하는 것이 중요하다”고 말했다.