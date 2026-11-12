횡성 정금마을 물들이는 천년의 가락…회다지소리·어러리 원형 무대

횡성회다지소리보존회와 횡성어러리전승보존회가 오는 14일 오후 1시 횡성군 우천면 정금민속관 야외무대에서 2026년 횡성군 무형유산 원형공개 행사를 공동으로 연다.

행사가 열리는 우천면 정금마을은 횡성군이 보유한 2개의 강원특별자치도 무형유산을 모두 품은 전승 거점이다.

▲횡성회다지소리. ⓒ횡성회다지소리보존회

손충호 횡성회다지소리보존회 이사장과 허성자 횡성어러리전승보존회 이사장은 관람객을 대상으로 전통장례 퍼레이드·횡성회다지소리·횡성어러리 공연 시연을 선보인다.

횡성회다지소리는 전통장례 때 하관 후 석회를 섞은 흙을 여러 사람이 다지며 부르던 노래다.

1984년 전국민속예술경연대회에서 대통령상을 받고 같은 해 강원특별자치도 무형유산으로 지정됐다.

현재 회원 50여 명이 활동하며 지난해 12월 원용재 전승교육사가 예능보유자로 새로 인정받고 전수장학생 5명이 선발됐다.

평균 나이 70세 이상 여성 회원들로 꾸려진 정금인형극단은 회다지소리를 활용한 창작 인형극으로 지난해 춘천 아마추어 인형극제에서 최우수상을 받았다.

횡성어러리는 농경문화 속에서 노동과 삶의 고단함을 잊고 풍년을 기원하며 부르던 강원도 지역의 긴 아라리 계열 민요다.

정금마을을 중심으로 전승됐으며 보존 가치를 인정받아 2024년 강원특별자치도 무형유산으로 지정됐다.

현재 회원 12명이 횡성한우축제 등 지역 대표 축제와 전통예술 행사에서 공연한다.

지난달에는 횡성어러리를 바탕으로 연출한 횡성정금농요가 2026년 강원민속예술축제에서 우수상을 받았다.

횡성어러리전승보존회는 전수장학생 신청 등 체계적인 지원책을 추진하기로 했다.

손충호 횡성회다지소리보존회 이사장은 "횡성군 전통문화예술의 정수인 횡성회다지소리와 횡성어러리 원형공개 행사에 여러분을 모시게 돼 기쁘다"며 "깊어가는 가을날 횡성군 정금마을에서 생생한 전통문화예술 공연을 직접 관람하며 깊은 향유와 따뜻한 감동을 만끽하길 바란다"고 말했다.