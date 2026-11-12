인천 3개 국민운동단체, 2028 G20 정상회의 유치 응원 릴레이

인천지역 국민운동단체들이 2028 G20 정상회의 인천 유치를 위해 힘을 모았다. 지역 조직망을 활용한 릴레이 응원 캠페인을 통해 시민들의 관심과 유치 열기를 확산한다는 계획이다.

인천광역시는 인천시새마을회와 바르게살기운동 인천시협의회, 한국자유총연맹 인천시지부 등 3개 국민운동단체가 자발적으로 ‘2028 G20 정상회의 인천 유치 릴레이 응원 캠페인’에 참여했다고 12일 밝혔다.

▲G20 인천유치 응원 릴레이 이미지 ⓒ인천광역시

이번 캠페인은 이달부터 다음 달까지 진행된다. 3개 단체의 시 단체장을 시작으로 군·구 지회장, 읍·면·동 단위조직 위원장으로 이어지는 3단계 릴레이 방식으로 지역 곳곳의 응원 메시지를 모은다.

지난 첫째 주에는 3개 단체 시 단체장들이 응원 영상을 촬영하고 11개 군·구 지회장을 다음 참여자로 지목하면서 캠페인이 시작됐다. 이어 군·구 지회장들이 응원 영상을 게시한 뒤 읍·면·동 단위조직 위원장을 지목하는 방식으로 참여 범위를 넓히고 있다.

참여자들은 ‘2028 G20 정상회의, 이제는 인천!’ 등의 문구가 담긴 손팻말을 들고 15~30초 분량의 응원 영상을 촬영해 다음 주자를 지목한다. 제작된 영상은 각 단체의 공식 사회관계망서비스(SNS)에 게시되며, 계정 태그와 공동 게시, 해시태그 등을 통해 온라인 확산도 유도한다.

시는 민간단체의 자발적인 참여에 발맞춰 시 공식 SNS와 캠페인을 연계하고 시민들의 관심과 참여를 확대할 방침이다. 지역별 행사와 각종 모임 등 오프라인 현장에서도 유치 응원 활동이 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

오자현 시 시민협력과장은 “국민운동단체의 자발적인 참여가 지역 곳곳의 응원과 지지를 모으는 계기가 되길 기대한다”며 “더 많은 시민이 2028 G20 정상회의 인천 유치에 관심을 갖고 응원에 동참할 수 있도록 각 단체와 적극 협력하겠다”고 말했다.