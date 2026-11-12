"고용·매출 등 지역경제 도움 되나?"…익산 에코융합섬유연구원 '환류 없는 성과' 눈총

연간 수십억원의 막대한 예산을 집행하고도 기술료 수입은 한 해 500만원대의 쥐꼬리에 그친 전북자치도 익산시에 있는 에코융합섬유연구원이 최근의 경영평가에서도 고용과 매출증대 등 실질적 지역경제 성과 확인이 미흡하다는 지적을 받은 것으로 드러났다.

12일 전북자치도가 발표한 '2026년 에코융합섬유연구원 경영실적 평가보고서'에 따르면 연구원의 2025년 예산규모는 95억원대에 달했지만 일반관리비 충당률은 40.2%에 그치는 등 재무관리 계량성과가 상대적으로 취약했다.

경영시스템의 문제로는 재무구조가 공모·국비 사업과 단년도 사업에 대한 의존도가 높은 점이 지적됐다. 이러다 보니 기술사업화 수익과 민간수탁, 시험·인증, 글로벌 공동연구 등 안정적인 자체 수입 기반을 확대할 필요가 있는 것으로 나타났다.

▲전북자치도가 발표한 '2026년 에코융합섬유연구원 경영실적 평가보고서'에 따르면 연구원의 2025년 예산규모는 95억원대에 달했지만 일반관리비 충당률은 40.2%에 그치는 등 재무관리 계량성과가 상대적으로 취약했다. ⓒ프레시안

사업별 예산성과 분석과 집행률·불용률 관리, 투자 우선순위, 중장기 재정 시뮬레이션 등의 구체성도 부족한 것으로 지적됐다.

경영성과 분석에서도 사업계획과 환류 단계가 상대적으로 취악한 것으로 드러났다.

예컨대 사업별로는 성과관리 체계가 작동하고 있지만 인프라와 연구개발, 기업지원 사업을 사업군 차원에서 통합해 우선순위와 자원을 관리하는 체계가 미흡하다는 지적이다.

연구성과 역시 기술이전과 기업활용으로 연결되는 과정과 기업지원 이후 1~3년간 매출·고용 변화 추적이 부족해 '성과창출'에서 '성과의 산업적 활용·지속성'까지 관리 범위를 확대할 필요가 있는 것으로 분석됐다.

연구원이 기관총평에서는 '나'등급을 받았음에도 자체 수입률과 일반관리비 충당률 지표 달성에서 낮은 점수를 받았으며 실질적인 지역경제 성과 확인도 미흡한 것으로 나타나 자체경쟁력과 지역경제 기여도 강화를 위한 방안 마련이 시급하다는 비판이다.

앞서 김영자 전북자치도의원에 따르면 연구원은 연구직 31명을 두고 있지만 최근 3년간 제출한 기술이전 실적은 고작 4건이었고 기술료 수입 합계는 1700만원, 연평균 566만원에 불과했다.

또 제출된 4건조차 2020년 계약 1건을 슬쩍 끼워넣은 것이며 최근 3년간 신규 기술이전은 단 3건인 것으로 나타났다. 3건 중에서도 정식 등록 특허 이전은 단 1건(500만원)뿐이고 2024년 실적은 아예 '0건'인 것으로 지적돼 이에 대한 대책 마련도 필요하다는 지적이다.