강원FC, 태에서도 볼 수 있을까?…문관현 도의원 “후원사 하이원 연고지 배려해야”

문관현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백2)이 강원FC 홈경기 개최 지역을 태백시 등 다른 시군으로 넓혀야 한다고 제안했다.

문관현 의원은 지난 9일 열린 제350회 정례회 강원특별자치도 문화체육국 행정사무감사에서 강원FC 홈경기의 단독 개최와 분산 개최에 따른 예산·운영 효과를 비교·분석할 필요가 있다고 지적했다.

▲문관현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백2). ⓒ강원특별자치도의회

문관현 의원은 과거 속초시와 원주시 등에서 경기를 치른 사례를 거론하며 도민들의 경기 관람 기회를 넓히기 위해 개최 지역 다양화를 검토해야 한다고 밝혔다.

특히 강원FC 주요 후원사인 하이원리조트가 석탄산업전환지역의 경제 활성화와 밀접한 관련이 있다는 점을 짚었다.

이에 태백시를 비롯한 다른 시군에서도 연간 1~2경기 정도 홈경기를 여는 방안을 제시했다.

태백시의 여름철 기후와 체육시설 여건을 고려하면 분산 개최를 적극적으로 검토할 만하다는 설명이다.

문관현 의원은 "문화예술과 체육은 도민 누구나 지역에 관계없이 고르게 누릴 수 있어야 한다"고 말했다.