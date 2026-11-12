국내서 합성마약 ‘야바’ 직접 제조한 태국인 조직 적발…16명 검거·8명 구속

해상 통한 원료 반입 가능성 수사…국내 제조·전국 유통망 추적

국내에서 합성마약 야바(YABA)를 직접 제조하고 전국에 유통한 태국인 중심의 마약 조직이 해양경찰에 적발됐다.

동해지방해양경찰청은 국내 야바 제조 및 유통에 관여한 외국인 등 16명을 검거하고, 제조 총책 등 8명을 구속했다고 12일 밝혔다.

국내에서 야바를 직접 제조한 사범이 적발된 것은 이번이 처음이다.

해경에 따르면 마약수사대는 지난해 8월부터 올해 10월까지 약 1년 2개월간 추적 수사를 벌여 필로폰 약 300g과 야바 약 2만6천정, 야바 제조 원료 약 680g을 확보했다.

▲조직원들로부터 압수한 합성마약 야바 증거품.ⓒ동해지방해양경찰청 제공

압수된 마약류의 시가는 약 14억원에 달하는 것으로 추산됐다.

수사 결과 이들은 태국 현지 공급책을 비롯해 국내 총책과 운반책, 중간 판매책, 지역 소매책 등으로 역할을 나눈 점조직 형태로 운영된 것으로 파악됐다.

해외에서 해상화물 등을 이용해 들여온 완제품뿐 아니라 국내에서 제조한 야바도 유통한 것으로 조사됐다.

주요 판매 대상은 동해안 일대 해양 종사 외국인 근로자와 전국 각지에 거주하는 태국인 노동자 등이다.

거래는 온라인 메신저로 구매자와 접촉한 뒤 약속한 장소에 마약을 두고 가는 이른바 '던지기 수법'을 활용한 것으로 나타났다.

해경은 수사 과정에서 야바 제조에 사용된 타정기와 원료 등을 압수했으며, 피의자들의 휴대전화와 금융계좌를 분석해 추가 판매책과 구매자, 투약자 등을 추적하고 있다.

특히 국내 제조에 사용된 원료가 해상을 통해 유입됐을 가능성에 주목하고 있다.

원료의 국내 반입 경로와 해외 공급책과의 연계 여부, 추가 제조·유통 조직의 존재 등을 규명하는 데 수사력을 집중할 방침이다.

이종욱 동해지방해양경찰청장 직무대리는 “국내 제조부터 해외 밀반입, 전국 유통으로 이어지는 마약 공급망을 끝까지 추적해 관련 범죄를 근절하겠다”고 밝혔다.

이어 “마약범죄에 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”며 “국민들의 적극적인 제보”를 당부했다.