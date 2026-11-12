영광군, 영광사랑카드 최대 22% 혜택…지역 소비 활성화 나서

영광군이 지역사랑상품권을 활용해 소비 촉진과 생활물가 안정에 나서고 있다.

충전 인센티브에 소비행사와 착한가격업소 캐시백을 연계해 군민의 소비 부담을 줄이고 지역 소상공인의 매출 확대를 유도한다는 계획이다.

12일 영광군에 따르면 군은 2019년 1월 지류형 영광사랑상품권 발행을 시작했으며, 같은 해 10월 전남 최초로 카드형 상품권을 도입했다.

▲영광사랑카드 결제액 5% 추가 캐시백 포스터ⓒ영광군

이후 모바일 앱 충전과 QR 결제 기능을 추가하며 이용 편의성을 높여 왔다.

특히 지역화폐 사용처가 관내 가맹점으로 제한되는 만큼 지역 내 소비를 유도하고 소상공인의 매출 기반을 유지하는 데 활용되고 있다.

2020년에는 지역경제 침체에 대응해 충전 인센티브를 한시적으로 10%까지 확대하고, 소상공인 카드 매출 수수료 지원과 함께 농어민 공익수당 등 110억 원 규모의 정책지원금을 영광사랑카드로 지급했다.

2023년 도입한 QR 결제는 가맹점과 이용자의 편의성을 높이는 역할을 하고 있다. 2026년 10월 기준 QR 결제 가맹점은 527개소로 전년보다 377개소 늘었다.

상품권 발행 규모도 증가했다.

2026년 10월 말 기준 영광사랑상품권 일반발행액은 464억8100만 원으로 전년 동기보다 175억4200만 원(61%) 증가했다.

군은 소비 활성화를 위해 '2026 코리아 그랜드 페스티벌'과 착한가격업소 캐시백 사업도 연계했다. 코리아 그랜드 페스티벌 기간인 10월 29일부터 11월 15일까지 영광사랑카드 결제액의 5%를 추가 캐시백으로 지급하고, 기존 충전 인센티브 12%도 유지한다.

또 11월 2일부터 12월 말까지 관내 착한가격업소 19곳에서 영광사랑카드로 결제하면 5%를 추가로 돌려준다. 총사업비 3000만 원은 국비로 충당하며, 음식점과 베이커리, 세탁업소, 미용업소 등이 대상이다.

이에 따라 11월 2일부터 15일까지는 충전 인센티브 12%, 코리아 그랜드 페스티벌 캐시백 5%, 착한가격업소 캐시백 5%를 합쳐 조건 충족 시 최대 22% 상당의 혜택을 받을 수 있다.

다만 착한가격업소 캐시백은 영광사랑카드에 직접 충전한 금액으로 결제해야 적용되며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

영광군은 앞으로 QR 결제 가맹점 확대와 소상공인 결제 수수료 부담 완화, 부정유통 방지를 위한 모니터링과 현장점검을 강화할 방침이다.

아울러 충전액과 사용액, 가맹점 매출 변화 등을 분석해 재정 부담과 소비 유발 효과를 고려한 인센티브 운영체계를 마련할 계획이다.