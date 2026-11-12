세계 바이오 석학 춘천 집결…14일 글로벌 이노베이션 서밋

춘천시가 국내외 바이오 분야 석학· 연구자·기업인이 한자리에 모이는 국제 학술교류의 장을 연다.

춘천시는 오는 14일 강원대학교 산학연혁신허브에서 K-BioX 글로벌 바이오 이노베이션 서밋을 진행한다.

▲글로벌 바이오 이노베이션 서밋. ⓒ춘천시

춘천시가 주최하고 강원대학교와 글로벌한인생명과학협회인 K-BioX가 주관한다.

행사에는 미국 존스홉킨스대학교, 럿거스대학교, 홍콩대학교 등 국내외 주요 대학의 바이오 전문가가 참여한다.

참가자들은 글로벌 기조강연과 우주환경을 활용한 신약개발 특별강연을 듣는다.

뇌과학 신약, 암·면역 및 신약개발, 바이오기업의 해외시장 진출 등을 다룬 학술 프로그램도 이어진다.

K-BioX는 2016년 미국 스탠퍼드대학교 한인 연구자들이 설립한 국제 생명과학자 교류단체다.

전 세계 한인 생명과학자를 중심으로 연구자와 기업인 교류망을 갖추고 국제 학술교류·공동연구·바이오기업 해외 진출·미래 과학인재 육성을 지원한다.

춘천시는 2024년 고려대학교 교류를 시작으로 지난해 6월 미국 보스턴에서 K-BioX와 국제 심포지엄을 공동으로 열었다.

당시 양 기관은 인공지능 기반 건강관리와 오가노이드 등 첨단 기술 공동연구·춘천 바이오기업 미국 진출 지원·연구인력 교류를 위한 업무협약을 맺었다.

올해는 세계 각국의 바이오 연구자가 춘천시를 직접 찾아 지역 대학·기업과 공동연구 및 기술협력을 모색한다.

기업과 연구자 간 교류 프로그램도 마련했다.

국내외 바이오기업 10개사가 전시 공간에서 주요 기술과 제품을 소개한다.

지역 내외 연구성과 50건을 공유하는 포스터 발표를 진행하고 우수 연구성과 9건에는 춘천시장상 등을 준다.

기업 대표와 분야별 전문가가 3분 동안 기업·기술·연구성과를 소개하는 CEO X 전문가 Talk 프로그램도 운영한다.

미래 바이오 인재를 위한 체험 프로그램도 준비했다.

중·고등학생과 대학생을 대상으로 여는 미리과학자 캠프에서는 바이오 영상 분석 기술·오가노이드와 재생의학·인공지능 생명정보학을 주제로 전문가 강연과 진로 탐색을 진행한다.

초등·중학생은 인공지능을 활용해 자신만의 그림형 게임을 만드는 체험에 참여한다.

육동한 춘천시장은 "바이오산업 발전을 위해서는 세계 연구자들이 지식과 경험을 나누고 새로운 협력 기회를 만드는 것이 중요하다"며 "이번 서밋이 지역의 연구역량을 세계와 연결하고 미래 인재들이 더 큰 꿈을 키우는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.