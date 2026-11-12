최종현 강원도의원 “18개 시군 중 8곳 장애인체육회 미설립”

최종현 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·속초1)이 강원특별자치도 내 18개 시군 중 8개 시군에 장애인체육회가 설립되지 않은 점을 지적하며 강원특별자치도지사의 적극적인 역할을 촉구했다.

최종현 의원은 11일 열린 제350회 정례회 강원특별자치도장애인체육회 행정사무감사에서 도내 18개 시군 가운데 장애인체육회가 설립된 곳은 10곳에 불과하고 8개 시군은 여전히 미설립 상태라고 밝혔다.

▲최종현 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·속초1). ⓒ강원특별자치도의회

매년 행정사무감사에서 같은 문제가 반복해서 나오는데도 개선되지 않는다고 비판했다.

최종현 의원은 "장애인체육회는 단순한 체육단체가 아니라 장애인의 사회참여를 지원하는 핵심 조직"이라며 "설립을 시장·군수의 판단에만 맡겨두는 것은 도 차원의 책임을 방기하는 것"이라고 말했다.

강원특별자치도의 장애인 생활체육 참여율은 39%로 전국 평균 34%를 웃도는 상위권이다.

반면 서울특별시·경기도·충청북도는 모든 기초자치단체에 장애인체육회를 설치했다.

최종현 의원은 이를 비교하며 강원특별자치도의 대응이 소극적이라고 지적했다.

최종현 의원은 "생활체육 참여율은 전국 상위권인데 정작 이를 뒷받침할 조직은 8개 시군에 없다는 것이 말이 되느냐"며 강원특별자치도지사가 직접 시장·군수와 협의해 설립을 추진할 것을 주문했다.

또 18개 시군별 장애인 생활체육 참여율 통계조차 확보하지 못한 점을 짚으며 지역별 실태조사와 연구용역을 통한 정책 기초자료 구축을 요구했다.

최종현 의원은 "장애인 체육복지는 거주지역에 따라 차별받아서는 안 된다"며 "미설립 시군의 장애인체육회 설립과 과학적 데이터에 기반한 맞춤형 정책 마련에 강원특별자치도가 적극 나서야 한다"고 말했다.