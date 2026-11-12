장성군, 농업 인력난 해소 중장기 대책 마련…외국인 근로자 기숙사 준공

장성군이 농촌 고령화와 인구 감소로 심화하는 농업 인력난에 대응해 주거시설 확충과 외국인 근로자 확보 등 중장기 인력 수급 대책을 추진한다.

12일 군에 따르면 군은 지난 3일 동화면 남평리 일원에 바닥면적 1152㎡, 지상 4층 규모로 최대 40명이 생활할 수 있는 '농업 근로자 기숙사'를 준공했다.

민선 8기 공약사업으로 추진된 기숙사 건립은 2023년 지방소멸대응기금 투자사업 선정 이후 부지 매입과 설계 등을 거쳐 결실을 맺었다.

▲지난 10월 28일 라오스 현지에서 라오스 노동사회복지부와 외국인 계절근로자 도입 업무협약 체결 모습ⓒ장성군

군은 내년도 공공형 계절노동사업과 연계해 입국하는 외국인 근로자에게 숙소를 우선 제공할 계획이다. 이를 통해 근로자의 주거 안정과 농가의 숙소 확보 부담 완화를 기대하고 있다.

농업 인력 수급 체계도 정비한다.

장성군은 지난달 21일 '농업고용인력 지원 기본계획 수립 연구용역 보고회'를 열고 농업 인력 수급 현황과 지역 여건에 맞는 중장기 지원 방안을 논의했다. 군의원과 농협 관계자, 농업인 등이 참석해 인력 확보와 효율적인 운영 방안을 공유했다.

외국인 근로자 확보를 위한 해외 협력도 확대하고 있다. 지난 10월 28일 라오스 현지에서 라오스 노동사회복지부와 외국인 계절근로자 도입 업무협약을 체결했다. 특정 국가에 편중된 인력 수급 구조를 개선하고 안정적인 공급망을 확보하기 위한 조치다.

협약에 앞서 10월 초에는 라오스 노동사회복지부 관계자와 근로자 선발 기준, 입국 절차, 이탈 방지 및 관리체계 등을 협의했다. 황룡농협과 농림수산식품교육문화정보원의 협력을 바탕으로 현지 면접도 진행했다.

군은 2027년 공공형 계절노동사업 추진에도 속도를 내고 있다.

공공형 사업은 운영 주체가 외국인 계절근로자를 직접 고용한 뒤 일손이 필요한 농가에 인력을 공급하는 방식이다. 황룡농협이 운영 주체로 참여할 예정이며, 군은 최근 관련 공모사업을 신청했다.

김한종 군수는 "지속적인 농업 인력 수급과 농가 부담 완화, 외국인 근로자의 근로·주거 환경 개선을 종합적으로 추진하겠다"며 "농업인과 근로자 모두가 만족할 수 있는 고용 환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

2026년 9월 기준 장성군에 거주하는 외국인 근로자는 759명으로 집계됐다.