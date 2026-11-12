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[속보] 중선관위 압수수색 특검, '문서 허위 작성' 정황 포착 "위중한 사안"
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[속보] 중선관위 압수수색 특검, '문서 허위 작성' 정황 포착 "위중한 사안"

보안 용역업체 두 곳 포함…검사, 수사관 등 25명 투입

최용락 기자  |  기사입력 2026.11.12. 11:05:49

6.3 지방선거 투표지 사태를 수사 중인 특검이 중앙선거관리위원회가 보안 실태 점검 문서를 허위 작성한 정황을 포착해 압수수색에 나섰다.

선관위 특검은 12일 오전 언론 공지에서 중앙선관위 및 보안 관련 용역업체 두 곳에 검사 2명, 포렌식 수사관 6명 등 총 25명을 투입해 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

압수수색 이유에 대해서는 "중앙선관위의 자체 보안실태 점검을 부실하게 진행하였다는 의혹 등에 대하여 관련 자료를 분석하는 등 수사를 진행해 왔다"며 "이 과정에서 중앙선관위가 당시 보안 취약점 유무 등에 대하여 제대로 점검을 실시하지 않았음에도 불구하고, 철저히 점검을 실시한 것처럼 보안실태 점검 관련 문서를 허위로 작성한 정황 등을 포착했다"고 설명했다.

선관위 특검은 "선거 관련 정보보안 시설의 보안실태를 감추려는 행위는 선거관리의 안전성에 대한 국민의 신뢰를 훼손할 수 있는 위중한 사안"이라며 "그 경위는 물론 배후의 관여자까지 철저히 수사하여 관련 의혹이 남지 않도록 규명하겠다"고 했다.

▲이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 공개검증을 마친 6·3 지방선거 송파지역 투표함이 29일 올림픽공원 핸드볼경기장에서 반출됐다. 사진은 이날 투표함 반출이 끝난 핸드볼경기장의 모습. ⓒ연합뉴스
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최용락

최용락 기자

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내 집은 아니어도 되니 이사 걱정 없이 살 수 있는 집, 잘릴 걱정하지 않아도 되고 충분한 문화생활을 할 수 있는 임금과 여가를 보장하는 직장, 아니라고 생각하는 일에 아니라고 말할 수 있는 나, 모든 사람이 이 정도쯤이야 쉽게 이루고 사는 세상을 꿈꿉니다.

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