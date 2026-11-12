강원앵커센터 “대학 간 칸막이 허물고 교육·연구자원 공동 활용”

강원앵커센터가 11일 원주 상지대학교 예지관에서 제31회 강원앵커실행위원회를 열었다.

강원앵커센터와 강원특별자치도 내 16개 대학 앵커사업단장 등 19명은 이날 주관·참여대학 간 협력체계 강화와 원활한 프로젝트 추진을 위한 개선·지원 방안을 논의했다.

▲제31회 강원앵커실행위원회. ⓒ강원특별자치도

이번 회의는 대학별 사업 추진 과정의 애로사항과 개선 필요사항을 미리 점검하고 대학 간 협력을 넓혀 사업을 원활하게 이끌고자 마련했다.

참석자들은 먼저 주관·참여대학 간 역할과 책임을 명확히 하고 공동 성과목표를 달성하기 위한 사업 관리체계 강화 방안을 다뤘다.

주관대학의 참여대학 관리·지원 역할과 참여대학의 사업계획 이행 책임을 강화하고 정기적인 추진 상황 점검 및 성과관리 체계의 실효성을 높이는 의견을 나눴다.

이어 대학별 프로젝트 추진 과정의 주요 애로사항을 공유하며 효율적인 사업 운영을 위한 개선·지원 방안을 찾았다.

참석자들은 성과지표 산정 및 증빙기준 조기 안내, 사업비 교부 및 예산변경 절차 개선, 지역기업 및 지자체와의 협력체계 강화, 사업 전담인력의 실무역량 제고 등을 제시했다.

프로젝트와 단위과제 간 연계 가능성도 검토하고 대학별 특화역량과 교육·연구자원을 공동으로 활용하는 협력 방안을 논의했다.

강원앵커센터는 이번 회의에서 모은 대학별 의견을 바탕으로 사업 운영 개선과 지원 방안을 마련하기로 했다.

김미숙 강원앵커센터장은 "앵커사업을 성공적으로 추진하려면 주관·참여대학이 각자의 역할과 책임을 다하고 상호 협력을 통해 공동 목표를 달성하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 대학 현장의 의견을 계속 수렴하고 필요한 사항을 미리 점검해 각 대학이 사업을 원활히 추진하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.