인제 산촌마을·정선 나전역카페·속초 몽트비어…웹툰 ‘키몽의 여행기’로 만난다

강원관광재단이 강원관광두레 주민사업체의 관광자원을 알리는 홍보 웹툰 키몽의 강원관광두레 여행기를 11일 카카오페이지에 공개했다.

이번 웹툰에는 일상 속 이야기를 유쾌하게 풀어내는 키몽 작가가 직접 참여했다.

▲웹툰 키몽의 강원관광두레 여행기. ⓒ강원관광재단

키몽 작가 특유의 친근한 그림체와 재치 있는 이야기 전개를 활용해 독자들이 강원관광두레와 주민사업체를 재미있게 접하도록 기획했다.

웹툰은 총 3화로 구성했다.

1~2화에서는 가을 강원특별자치도를 배경으로 관광두레 주민사업체를 찾아가는 여행 이야기를 담았다.

1화에는 산촌 체험마을인 인제군 하추리 산촌마을과 수제맥주를 선보이는 속초시 몽트비어가 등장한다.

2화에는 공예 체험을 운영하는 강릉시 리고엠과 전통주·지역음식을 함께 경험하는 춘천시 호수양조장을 소개한다.

마지막 3화는 강원관광두레 겨울여행 추천편으로 겨울철 강원특별자치도에서 즐길 체험과 여행지를 다룬다.

정선군의 나전역카페, 운기석9020, 평창군의 별마루와 너나드리를 중심으로 간이역의 정취·운기석 체험·별 보기 체험·도자기 체험 등 지역 특색을 살린 겨울 여행 정보를 제공한다.

윤태환 강원관광재단 본부장은 "관광두레 주민사업체에는 지역 주민들의 이야기와 강원특별자치도에서만 경험할 수 있는 매력적인 관광자원이 많이 담겨 있다"며 "이번 웹툰을 통해 독자들이 부담 없이 강원관광두레를 접해보고 웹툰에서 본 곳에 한번 가보고 싶다는 생각이 실제 강원 여행으로 이어지길 기대한다"고 말했다.