한국기술교육대·국제노동기구, 디지털 직업교육 석사과정 개설

▲한국기술교육대는 11일 오후 태국 방콕에서 국제노동기구 국제훈련센터 (ITCILO)와 ‘KOREATECH-ITCILO 공동석사학위과정 업무협약식 (MOA)’을 가졌다. 유길상 총장(오른쪽)이 ITCILO 안드레아스 클레머(Andreas Klemmer) 국장과 기념 촬영을 하는 모습 ⓒ한국기술교육대

한국기술교육대학교가 국제노동기구(ILO)와 손잡고 디지털 시대 직업교육훈련 전문가 양성에 나선다.

한국기술교육대는 국제노동기구 국제훈련센터(ITCILO)와 공동 개발한 ‘디지털경제 직업교육훈련 석사학위과정’을 내년 1월 개설한다고 12일 밝혔다.

대학은 지난 11일 태국 방콕에서 열린 한·국제노동기구 협력사업 아시아·태평양 토론회에서 공동 석사과정 출범을 공식 발표했다.

행사에는 유길상 한국기술교육대 총장과 조남민 대외협력실장, 국제노동기구 국제훈련센터 관계자 등이 참석했다.

양 기관은 지난해 6월 공동협력 논의를 시작해 같은 해 12월 업무협약을 체결했으며, 올해 7월 공동 석사과정 운영을 위한 세부 협약을 맺었다.

지난달에는 국제훈련센터 관계자들이 한국기술교육대를 방문해 교육 내용과 학습성과, 평가 방식 등을 점검하고 온라인 교육과 국내 대면 교육의 연계 방안을 구체화했다.

이번 석사과정은 디지털 전환과 인공지능 시대에 각국의 직업교육훈련 정책과 현장을 이끌 전문 인력 양성을 목표로 한다.

교육은 내년 1월부터 전 과정 영어로 운영되며 총 30학점을 이수해야 한다.

온라인 교육 15학점과 한국기술교육대에서 진행하는 6주간 대면교육 9학점, 현장 문제 해결을 위한 종합 실무과제 6학점으로 구성된다.

과정을 마치면 한국기술교육대 총장 명의의 이학 석사학위가 수여된다. 양 기관은 공동 학술위원회를 구성해 교육과정과 교육의 질을 관리하며, 앞으로 3개 학년도에 걸쳐 과정을 운영할 계획이다.

현재 모집정원 20명에 100여명이 지원했으며, 양 기관은 지원자의 학력과 경력 등을 검토해 선발 절차를 진행하고 있다.

한국기술교육대는 지난 35년간 축적한 직업훈련 전문 인력 양성 경험과 국제노동기구의 세계적인 교육훈련 협력망을 결합해 국제직업교육 분야의 협력을 확대할 방침이다.

유길상 총장은 “이번 공동석사과정은 양 기관의 강점을 결합해 디지털 전환 시대의 직업교육훈련을 이끌 인재를 양성하는 새로운 국제협력 모델”이라며 “졸업생들이 각국의 직업훈련 정책과 현장에서 실질적인 변화를 만들어갈 수 있도록 협력하겠다”고 말했다.