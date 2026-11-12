광명시 첫 기업박람회 20일 개최…24개 기업 기술·제품 선보여

경기 광명시가 지역 기업의 기술력과 제품 경쟁력을 알리고 새로운 사업 기회를 모색하기 위해 첫 기업박람회를 개최한다.

광명시는 오는 20일 광명시민체육관에서 ‘광명시 기업박람회(GM TECH EXPO 2026)’를 연다고 12일 밝혔다. 이번 박람회에는 관내외 24개 기업이 참여해 인공지능(AI), 로보틱스 등 첨단산업을 비롯한 다양한 분야의 기술과 제품을 선보인다.

▲‘광명시 기업박람회(GM TECH EXPO 2026)’ 포스터 ⓒ광명시

행사장에는 기업별 전시부스가 마련돼 시민들이 제품 시연과 체험을 통해 최신 기술을 직접 경험할 수 있다. 기업과 시민, 투자자, 산업 관계자들이 한자리에 모여 교류하고 협력 방안을 모색하는 자리도 마련된다.

기업의 투자 유치와 판로 확대를 위한 프로그램도 운영한다. 벤처투자회사(VC)와 창업기획자(AC)가 참여하는 1대1 투자 상담을 비롯해 국내외 구매자 연계, 기업 간 교류·협력, 1대1 마케팅 상담 등이 진행된다.

이와 함께 자금·노무·세무 분야 전문가 상담부스를 운영하고, 광명상공회의소와 경기도경제과학진흥원 등 유관기관이 기업지원 정책과 관련 사업을 안내한다.

시민들의 참여를 높이기 위한 체험 프로그램도 마련된다. 그룹투어를 통해 참가기업의 기술과 제품을 소개하고, 스탬프 투어에 참여한 시민에게는 기념품을 증정한다.

박승원 시장은 “기업의 혁신적인 기술과 아이디어가 새로운 사업 기회로 이어지고 지역경제의 성장 동력이 되길 바란다”며 “기업이 성장하고 시민이 그 성과를 함께 누리는 기업하기 좋은 도시 광명을 만들겠다”고 말했다.