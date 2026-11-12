해양수산부터 의료복지까지 한자리서 해결…강원도 제2청사, 속초서 현장 민원 상담

강원특별자치도 제2청사 글로벌본부가 오는 13일 오후 2시 속초시청 대회의실에서 2026년 하반기 찾아가는 민원실을 운영한다.

손창환 본부장이 이끄는 강원특별자치도 제2청사 글로벌본부는 영동남부권 도민의 생활 속 불편과 고충을 듣고 해결 방안을 찾고자 지난해부터 현장 민원 서비스를 마련했다.

▲강원특별자치도청. ⓒ강원특별자치도

태백시·고성군·정선군에 이어 이번에는 속초시를 찾아 도민의 의견을 듣는다.

이번 상담에는 강원특별자치도 제2청사, 본청, 속초시 소관 부서가 함께 참여한다.

해양수산 등 지역 현안과 문화체육·의료복지 등 다양한 분야에서 맞춤형 상담을 진행하고 관련 부서 간 협업으로 불편 사항 해소 방안을 마련하기로 했다.

사전 수요조사로 접수한 민원뿐 아니라 행사 당일 현장 접수도 진행해 더 많은 도민의 목소리를 듣는다.

도민이 생활 속 불편을 직접 전하고 건의 사항이 행정에 반영되는 과정을 체감하도록 돕기 위해서다.

손창환 강원특별자치도 제2청사 글로벌본부장은 "도민들의 생활 속 불편을 가까운 곳에서 편하게 말씀하실 수 있도록 직접 찾아간다"며 "앞으로도 영동남부권 도민들의 불편을 적극 해소하도록 현장 행정서비스를 지속해서 추진하겠다"고 말했다.