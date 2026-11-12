하남시, 난자·정자 냉동·보존 비용 지원…최대 200만원

경기 하남시가 질병 치료 과정에서 생식기능 손상이 우려되는 시민들의 임신·출산 가능성을 보전하기 위해 난자·정자 냉동·보존 비용을 지원하고 있다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 질병이나 치료로 영구 불임이 예상되는 시민들이 미래의 임신·출산을 준비할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

▲난자·정자 냉동·보존 비용 지원 안내 ⓒ하남시

지원 대상은 '모자보건법 시행령' 제14조에 해당하는 의학적 사유로 생식건강이 손상돼 영구 불임이 예상되는 남녀다. 여성과 남성 모두 신청할 수 있으며, 소득기준에 따른 제한은 없다. 지원은 생애 1회에 한해 본인부담금의 50%를 지원하며, 여성은 최대 200만원, 남성은 최대 30만원까지 받을 수 있다.

지원 항목은 난자·정자 냉동·보존을 위한 검사비와 과배란 유도비, 생식세포 채취비, 동결시술비, 초기 보관료 등이다. 다만 입원료와 냉동·보존에 직접 관련이 없는 검사비, 초기 보관 기간 이후의 연장 보관료 등은 지원 대상에서 제외된다.

신청을 희망하는 시민은 먼저 난임시술 의료기관에서 난자나 정자를 채취해 냉동·보존하고 관련 비용을 납부해야 한다. 이후 신청서와 개인정보 수집·이용 및 행정정보 공동이용 동의서, 통장 사본, 진단서, 생식세포 동결·보존 확인서, 외래 진료비 계산서와 영수증, 진료비 세부산정내역서 등을 제출하면 된다.

신청 기한은 생식세포 채취일부터 6개월 이내다. 미사보건센터를 방문하거나 온라인 e보건소를 통해 신청할 수 있다.

하남시보건소 관계자는 “질병 치료 과정에서 생식기능 손상이 우려되는 시민들이 가임력 보전의 기회를 놓치지 않도록 지원사업을 적극 안내하겠다”며 “지원 대상에 해당하는 시민들의 관심과 신청을 바란다”고 말했다.