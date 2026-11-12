취약계층 품고 농민 권익 지켜온 배달승 부안군농민회장, 도지사상 수상

거리에서는 농민의 생존권을 외치던 맹렬한 활동가가 마을로 돌아와서는 소외된 이웃의 밥상을 챙기는 따뜻한 이장님으로 변신해 지역사회의 든든한 버팀목이 되고 있다. 전북 부안군에서 나눔과 봉사로 농업 공동체에 헌신해 온 배달승 부안군농민회장(56)이 그 주인공이다.

부안군 보안면은 제31회 농업인의 날을 맞아 배 회장이 투철한 사명감과 봉사정신으로 지역 농업 발전과 공동체 활성화에 기여한 공로를 인정받아 전북특별자치도지사 표창을 받았다고 12일 밝혔다.

15년 넘게 묵묵히 흙을 일궈온 모범 농업인인 그는 올해 초부터 부안군농민회장을 맡아 대내외적으로 급변하는 농업 환경 속에서 지역 농민들의 목소리를 적극적으로 대변해 오고 있다.

특히 2022년부터는 보안면 신복리 이장을 겸하며 크고 작은 마을 현안을 원만하게 풀어내는 등 행정과 주민을 잇는 가교 역할을 톡톡히 해내고 있다.

배 회장의 진가는 직함보다 묵묵히 실천해 온 이웃 사랑에서 더욱 빛을 발한다. 그는 지난 3월부터 보안면 관내 위탁가정 아동 세 가구에 매월 직접 농사지은 백미 한 포씩을 꼬박꼬박 정기 후원하고 있다.

▲배달승 부안군 농민회장이 제31회 농업인의날을 맞아 지역사회 공헌 등으로 전북특별도지사상을 수상했다. ⓒ

자신이 흘린 땀방울의 결실을 취약계층 아이들과 나누는 이러한 선행은 단순히 개인의 차원에 머물지 않았다.

그는 이장단 회의를 통해 동료 이장들에게 나눔의 가치를 전파하는가 하면, 농민회 차원의 고향사랑기부제 동참을 이끌어내며 부안군 전역에 선한 영향력을 확산시키는 기폭제 역할을 해왔다.

이러한 따뜻한 이웃 사랑의 이면에는 농민의 땀방울이 온전히 보상받아야 한다는 치열한 헌신의 세월이 자리 잡고 있다.

배 회장은 과거 전국농민회총연맹 전북도연맹 사무처장이라는 중책을 맡아 농업의 공익적 가치를 외치며 전북 농민수당 도입과 정착을 주도했던 핵심 인물이다.

쌀값 폭락을 막기 위한 양곡관리법 개정 투쟁과 기후 재난에 따른 실질적 농작물 피해 보상을 촉구하며 광역 단위의 굵직한 농업 현안을 온몸으로 부딪쳐 풀어냈다.

또한 그는 농업이 가지는 공익적 가치를 지자체가 인정하고 보상해야 한다는 논리를 확산시키며 도청 앞 기자회견과 농민 대회, 지자체와의 협상 실무를 총괄해 전북도가 선도적으로 농민수당(농업·농촌 공익적 가치 지원사업)을 도입하는데 핵심적인 역할을 하기도 했다.

▲농민 생존권과 쌀값보장을 촉구하는 거리 집회에서 참석자의 발언을 듣고 있는 배달승 회장. 그는 전북도연맹 사무처장을 맡으며 전국 최초로 농업인 공익수당을 제도화하는데 핵심적인 역할을 했다. ⓒ

전북 전역을 누비며 농민 생존권을 역설하던 뚝심과 책임감이 고향 부안으로 이어져, 이제는 취약계층을 돌보고 마을 공동체를 살찌우는 실천으로 열매를 맺은 셈이다.

배달승 회장은 "뜻깊은 농업인의 날을 맞아 이렇게 큰 상을 받게 되어 영광"이라며 "앞으로도 농업 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이고 지역 농업인들과 동료 이장들 곁에서 보안면과 부안군 농촌 발전을 위해 헌신하겠다"는 소감을 전했다.

이철기 보안면장은 "농업 현장 최일선에서 늘 주민과 소통하며 발전을 이끄는 배 회장의 수상을 진심으로 축하한다"며 "농업인들이 긍지와 자부심을 품고 온전히 영농에 전념할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.