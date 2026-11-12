원고 집필부터 북디자인까지…강릉 청소년 작가 7명 출판기념회

강릉교육문화관이 오는 14일 오후 4시 강릉교육문화관 내 북카페에서 청소년 작가 프로젝트 출판기념회를 연다.

박기현 강릉교육문화관장은 지난 5월부터 진행한 청소년 작가 프로젝트에 참여한 청소년 작가 7명이 각자의 이야기를 책으로 펴내기까지의 노력과 성장을 축하하고자 이번 자리를 마련했다.

▲청소년 작가 프로젝트 출판기념회. ⓒ강릉교육문화관

출간계획서 심사를 거쳐 선정된 학생 7명은 '교복 위에 작업복을 입었다'를 쓴 허태준 작가의 멘토링 글쓰기와 박규비 북디자이너의 특강·실습을 거쳤다.

학생들은 원고 작성과 퇴고, 북디자인까지 출판의 전 과정을 직접 경험했다.

출판기념회는 허태준 작가의 사회로 학생들이 창작 과정과 책에 담긴 이야기를 나누는 북토크 형식으로 진행한다.

박기현 강릉교육문화관장은 "자신의 이야기를 끝까지 써 내려가 한 권의 책으로 완성한 청소년 작가들이 대견하다"며 "이번 기념회가 청소년들에게 글쓰기의 즐거움과 성취감을 나누는 자리가 되고 지역사회가 청소년의 목소리에 귀를 기울이는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이번 출판기념회는 참여 청소년과 가족·친구는 물론 지역 주민 누구나 자유롭게 참석할 수 있다.