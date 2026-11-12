휴일 반납해 만든 쿠키·커피 수익금 180만 원…강릉정보공고 학생들의 ‘착한 기부’

강릉정보공업고등학교 조리제빵과 전공심화동아리 '헨젤과 그레텔' 소속 학생 31명이 프리마켓 판매 수익금 180만 원 전액을 장학금으로 기부했다.

학생들은 지난달 강릉로컬푸드지원센터에서 열린 명주프리마켓에 참가하고자 방과 후와 공휴일까지 반납했다.

▲프리마켓 판매 수익금 180만 원 전액 장학금 기부. ⓒ강릉정보공업고등학교

이들은 마들렌, 초코칩쿠키, 휘낭시에, 진저쿠키 등 제과류와 직접 로스팅한 커피 드립백을 만들어 판매했다.

수익금 180만 원은 학생들 스스로 회의를 거쳐 지역사회와 후배들을 위해 쓰기로 정했다.

동아리 3학년 학생들은 지난 11일 강릉시청을 방문해 강릉보육원을 위한 장학금 30만 원을 기탁하고 김중남 강릉시장과 간담회를 가졌다.

학생들은 지난달 29일 주문진중학교를 시작으로 졸업한 중학교 약 10곳을 찾아 후배들에게 장학금을 전하는 모교 장학금 기탁 릴레이도 오는 12월까지 이어간다.

남은 수익금은 강릉정보공업고등학교 재학생 장학금으로 전달하기로 했다.

동아리 부원인 2학년 권가람·1학년 김은수 학생은 "31명이 제품 기획부터 제작·판매·뒷정리까지 역할을 나눠 협력하면서 고객 응대의 중요성을 배웠다"며 "우리가 모은 수익금이 보육원과 후배들을 위한 장학금으로 쓰여 뿌듯하다"고 말했다.

김태현 지도교사는 "학생들이 직접 수익금 사용처를 정하며 주는 행복을 경험했다"며 "이웃과 더불어 살아가는 건강한 사회인으로 성장하는 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.

김성진 강릉정보공업고등학교장은 "전공 실습으로 익힌 재능을 나눔으로 이어간 학생들이 대견하다"며 "바른 인성을 갖춘 인재로 자라도록 적극 지원하겠다"고 말했다.