경기 광주시, 디지털 활용 맞춤형 건강관리사업 성과…참여자 건강지표 개선

경기 광주시보건소가 디지털 기술을 활용한 맞춤형 건강관리사업을 통해 시민들의 만성질환 예방과 건강생활 실천에 성과를 거뒀다.

광주시보건소는 모바일헬스케어사업과 스마트혈당관리사업을 완료했다고 12일 밝혔다. 두 사업은 모바일 앱과 건강 측정기기 등을 활용해 시민들이 자신의 건강 상태를 확인하고 일상에서 스스로 건강을 관리할 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다.

▲모바일헬스케어사업과 스마트혈당관리사업 현장 ⓒ경기 광주시

모바일헬스케어사업은 모바일 앱 ‘채움건강’과 활동량계를 활용해 24주간 비대면 건강관리 서비스를 제공하는 프로그램이다. 간호사와 영양사, 운동 전문가 등 보건소 전문인력이 참여자의 건강 상태에 따라 맞춤형 상담과 영양·운동 관리 등을 지원했다.

올해 사업에는 152명이 참여했으며, 서비스 지속 참여율은 96.7%, 건강행태 1개 이상 개선율은 52.4%로 나타났다. 두 지표 모두 지난해보다 향상된 것으로, 참여자들의 지속적인 건강관리 실천에 기여한 것으로 분석됐다.

올해 새롭게 도입한 사후관리 프로그램을 통해서는 전년도 참여자들의 건강 상태를 재확인하고 건강관리 습관이 이어질 수 있도록 지원했다.

스마트혈당관리사업은 연속혈당측정기와 모바일 앱을 활용해 8주간 혈당 변화를 실시간으로 확인하고, 식사와 신체활동이 혈당에 미치는 영향을 관리하는 프로그램이다. 질환·영양·운동 분야별 상담과 저당 요리 실습, 운동 교실 등도 함께 운영했다.

사업 결과 참여자의 51%가 당화혈색소를 0.1%포인트 이상 개선했으며, 공복혈당 개선율은 30.1%, 만족도는 95.4점으로 집계됐다. 대사증후군 검사 항목에서도 전반적인 개선 효과가 확인됐다.

조정호 광주시보건소장은 “디지털 기술을 활용한 건강관리 서비스는 시민들이 자신의 건강 상태를 확인하고 일상에서 건강한 생활 습관을 실천하는 데 도움이 된다”며 “앞으로도 모바일헬스케어와 스마트혈당관리사업을 지속적으로 추진해 시민들의 만성질환 예방과 건강 증진에 힘쓰겠다”고 말했다.