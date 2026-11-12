윤지영 강원도의원 “강원도체육회 실질 재정자립도 0.6%…자구 노력해야”

윤지영 강원특별자치도의회 행정문화위원장(더불어민주당·춘천1)이 강원특별자치도체육회의 낮은 재정자립도와 반복되는 행정 지적 사항을 질타하며 적극적인 자구 노력을 주문했다.

윤지영 위원장은 11일 열린 강원특별자치도체육회 행정사무감사에서 "민선 체육회 출범 취지는 체육회의 자율성과 독립성인데 재정 의존도가 높아 그 취지가 무색하고 재정자립을 위한 자구 노력이 보이지 않는다"고 지적했다.

▲윤지영 강원특별자치도의회 행정문화위원장(더불어민주당·춘천1). ⓒ강원특별자치도의회

윤지영 위원장에 따르면 강원특별자치도체육회의 재정자립도는 3.1%다.

자체 수입 약 9억9000만 원 가운데 전년도 이월금 약 7억9000만 원을 빼면 실제 자체 수익은 2억 원 안팎에 그친다.

실질 자립도는 0.6% 수준으로 전국 시도체육회 평균 재정자립도 약 8%에 크게 못 미친다.

윤지영 위원장은 다른 시도의 수입 구조와 자구책을 면밀히 검토하라고 요구했다.

윤지영 위원장은 타 시도 사례로 지난 1월 개정한 경기도 체육진흥 조례를 들었다.

해당 조례는 도지사가 경기도체육회의 수익사업을 설립 목적 범위에서 승인할 수 있는 근거를 담았다.

윤지영 위원장은 "지금도 수익사업을 못 하는 것은 아니다"며 "다른 시도 사례를 보면서 여러 방안을 더 적극적으로 찾으라"고 당부했다.

이에 강원특별자치도체육회는 "컨설팅을 거쳐 준비하겠다"고 답했다.

관리·감독 부실 문제도 도마 위에 올랐다.

강원특별자치도체육회는 강원특별자치도 체육과의 올해 정기검사에서 시정 1건과 주의 10건 등 모두 11건을 지적받았다.

윤지영 위원장은 공무국외출장 절차 미이행, 수의계약 처리 부적정 등을 짚으며 "반복되는 사안이 적지 않고 내용도 가볍지 않다"고 말했다.