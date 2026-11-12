이재각 진도군수, 3일간 국회서 11명 의원들 만나며 내년 국비 확보 '동분서주'

이재각 진도군수가 2027년도 정부 예산안에 지역 현안사업을 반영하기 위해 국회를 방문해 국비 확보 활동을 펼쳤다.

12일 진도군에 따르면 국회 예산결산특별위원회가 9일부터 2027년도 정부 예산안에 대한 부처별 심사에 돌입한 가운데, 이재각 군수는 10일부터 3일간 국회를 방문해 지역 주요 현안사업과 국고 건의사업의 예산 반영을 위한 노력을 벌였다.

이번 방문에서 이 군수는 박지원 의원을 비롯해 11명의 중진 국회의원을 만나 진도군의 주요 현안과 지역 발전을 위한 핵심 국고지원 사업 10건을 설명하고, 해당 사업들이 2027년도 정부 예산안에 반영될 수 있도록 정치권의 관심과 적극적인 협조를 요청했다.

▲이재각 진도군수가 국회를 찾아 지역구 국회의원인 박지원 의원과 면담을 갖고 지역 현안사업 해결을 위해 내년도 국비지원을 요청했다.2026.11.12ⓒ진도군

위원회별 예산안 심사에 따라 박지원 의원을 비롯해 서미화 의원, 신정훈 의원, 이건태 의원, 전진숙 의원, 정태호 의원에게 국비 건의 자료를 전달하고 사업을 설명했다.

특히, 11일에는 서미화 국회의원실을 방문해 지역의 주요 숙원사업인 '진도군 참전용사 기념탑 건립'과 '진도군 장애인종합복지관 식당 증축' 사업의 필요성과 추진 당위성을 상세히 설명했다.

'진도군 참전용사 기념탑 건립'은 6·25전쟁과 베트남 전쟁에 참전한 유공자들의 숭고한 희생과 헌신을 기리고, 국가를 위한 희생이 존중받는 보훈 문화를 확산하기 위한 사업이며, 군민과 미래세대가 일상에서 호국과 보훈의 의미를 되새길 수 있는 상징적인 현충 시설을 조성하는 데 의미가 있다.

▲이재각 진도군수가 국회 예산결산특별위원회 예산안조정소위원인 전진숙 의원과 면담을 갖고 지역 현안사업 해결을 위한 내년도 국비지원을 요청했다.2026.11.12ⓒ진도군ⓒ

진도군은 2027년도 국비 확보를 위해 국회와 주요 중앙부처를 수차례 방문하며 지역 현안사업과 국고 건의사업의 필요성을 지속적으로 설명해 왔으며, 지역의 미래 발전을 견인할 핵심 사업들이 정부 예산에 반영될 수 있도록 관계 기관, 정치권과의 협력체계를 강화하는 데 주력하고 있다.

이재각 진도군수는 "앞으로도 국회 본회의 예산안 처리 기한인 12월 2일까지 국회와 중앙부처를 대상으로 지속적인 건의와 협의를 이어갈 계획"이라며 "앞으로도 지역의 성장 기반을 다지고 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.

앞서 진도군은 진도군은 2027년 국비 확보를 위해 대형 사회간접자본·항만·문화관광 등 핵심 사업을 국회에 건의하고 있으며, 맹성·당도 생활권 어촌뉴딜3.0사업에 국비 70억 원을 포함한 총 100억 원을 확보했다.