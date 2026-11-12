담양군 농업인 1500명 농어촌 기본소득 도입 '염원'

담양군 농업인 1500여 명이 한자리에 모여 한 해 농사의 노고를 나누고 지역 농업의 미래를 모색했다.

담양군은 11일 담양종합체육관에서 제31회 농업인의 날을 기념한 '제4회 담양군 농업인 한마당 대회'를 개최했다.

행사는 (사)담양군농업회의소가 주관했으며, 박종원 담양군수와 장명영 담양군의회 의장, 김명우 전남광주통합특별시의원, 지역농협 조합장, 농업 관련 기관·단체장과 농업인 등이 참석했다.

▲담양군 농업인 1500여 명이 한자리에 모인 가운데 제31회 농업인의 날을 기념한 '제4회 담양군 농업인 한마당 대회'가 개최됐다 ⓒ담양군

이번 행사는 전통 장구와 트로트 공연으로 막을 올렸으며, 농업 발전 유공자 시상과 농민헌장 낭독, 고향사랑기부금 기탁식 등이 이어졌다.

특히 '1894년 금성산성의 꿈! 2026년 농어촌 기본소득 원년으로 꽃피우다!'를 주제로 한 기념행사에서는 농어촌 기본소득 도입을 바라는 농업인들의 염원이 강조됐다.

농업·농촌의 인구 감소와 소득 불안정이 지역 공동체 유지의 과제로 떠오른 가운데, 기본소득이 농촌의 지속가능성을 뒷받침할 대안으로 주목받고 있음을 보여주는 대목이다.

현재 농어촌기본소득은 17개 군이 시범사업에 참여 중이며, 2027년에는 약 35개 군으로 확대가 추진되고 있다.

2부 행사에서는 읍·면 농업인들의 장기자랑과 초청가수 공연이 진행돼 참석자들이 화합을 다졌다. 한 해 동안 영농 현장을 지켜온 농업인들이 서로의 노고를 격려하고 공동체 의식을 나누는 자리로 마련됐다.

이날 농업 발전에 기여한 유공자 15명에게 군수상과 국회의원상, 군의회 의장상이 수여됐으며, 농업회의소 발전에 기여한 4명에게는 감사패가 전달됐다. 수상자는 모두 19명이다.

박종원 군수는 "기후변화와 농촌 인구 감소 등 어려운 여건 속에서도 우리 농업을 지켜주신 농업인 여러분께 깊은 감사와 존경의 말씀을 드린다"며 "앞으로도 농업 현장의 어려움을 함께 고민하고 농업인들이 안정적으로 영농활동을 이어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.