곡성군, 2031 국제정원박람회 유치 나서…전남광주특별시와 협약

▲조상래 곡성군수와 민형배 전남광주통합특별시장은 지난 11일 특별시 동부청사에서 박람회 유치·개최를 위한 업무협약을 맺고 있다. 2026.11.11 ⓒ곡성군청

곡성군이 2031년 오곡면 일원에서 300억 원 규모의 농촌형 국제정원박람회를 열기 위해 전남광주통합특별시와 업무협약을 맺고 본격적인 유치전에 나선다.

12일 곡성군에 따르면 조상래 곡성군수와 민형배 전남광주통합특별시장은 지난 11일 특별시 동부청사에서 박람회 유치·개최를 위한 업무협약을 맺었다. 두 기관은 국제행사 유치 활동과 박람회 공동 운영, 행사 이후 사후관리에 협력하기로 했다.

군이 구상한 박람회 규모는 약 90㏊, 총사업비는 300억 원이며 개최 목표 시기는 2031년 4~7월이다. 군은 장미 1004종을 보유한 섬진강기차마을과 동화정원, 침실습지 등을 행사에 연계하고, 관람객이 농작물을 직접 가꾸고 수확하는 체험 정원인 '키친가든'도 마련할 계획이다.

군은 지난 2월 박람회 기본구상 용역에 착수했다. 곡성군 관계자는 "섬진강기차마을 장미정원을 중심으로 용역을 진행하고 있으며, 용역에서 구체화한 곡성의 특색을 국제행사 개최계획서에 담을 방침"이라고 설명했다.

용역과 함께 두 기관은 이달 중 국제행사 개최계획서를 제출할 계획이다.

아울러 군은 내년 심사 대상 선정과 정책성 등급 조사에 대비하고, 국제원예생산자협회(AIPH) 승인도 추진할 예정이다.

조상래 군수는 "곡성의 풍부한 정원자원을 관광과 산업으로 연결해 관광객 유입과 일자리 창출을 이끌고, 인구 감소와 지방소멸 위기에 대응하는 지역 발전의 전환점으로 만들겠다"고 말했다.