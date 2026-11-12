"안전하게 지낼 수 있도록 도움 줄게요"…어린이집서 숨진 아이 유족에 관리 안내서 보낸 지자체

전남광주통합특별시 광산구청이 관내 어린이집에서 낮잠 자다 사망한 김시후(1) 아이의 부모에게 "아동의 안전을 지속적으로 확인하고 필요한 도움을 주겠다" 등 마치 아이가 살아있는 듯한 내용의 안내서를 보내 논란이 일고 있다.

12일 유족에 따르면 광산구청은 지난 6일 유족에게 '사례관리 연계 안내서'를 등기우편으로 보냈다. 해당 안내서에는 '안전을 지속적으로 확인하겠다', '아이에게 필요한 프로그램을 제공하겠다' 등의 내용이 담겼다.

이에 유족은 "누구보다 상황을 잘 아는 담당자가 이런 문서를 보내는게 맞느냐"며 "유족을 두 번 죽이는 일이다"고 분통을 터트렸다.

그러면서 "시후가 다시는 어려운 일을 겪지 않도록 돕겠다는 말은, 시후를 잃은 저에게 너무나도 상처가 되는 일"이라며 "형식적인 문서일지라도 사망한 아이 이름으로 유족에게 이런 문서를 보내는 것은 있을 수 없는일"이라고 호소했다.

▲12일 광주어린이집서 낮잠자다 사망한 김시후군의 유족이 받은 광산구청의 '사례관리 연계 안내서' 2026.11.12 ⓒ유족 제공

시후의 아버지는 해당 공문을 받고 광산구청을 찾아 항의한 것으로 알려졌다.

이와 함께 유족은 시후가 사망한 뒤, 구청의 태도가 일관적으로 수동적이었다고 주장하며 비판했다.

시후의 어머니는 "처음부터 구청의 태도는 아무리 요청하고 부탁해도 어린이집에 편에 서 과태료조차 내리지 않았다"며 "어린이집 CCTV열람조차 직접 민사소송을 통해 보라고 했다"고 토로했다.

이에 대해 광산구청은 "현재 상황을 파악하고 문제가 된 내용으로 유족에게 전달됐는지 등 경위를 파악하고 있는 중"이라고 밝혔다.

▲7월 13일 전남광주통합특별시 광산구 한 어린이집에서 낮잠자다 사망한 1세 시후가 쓰던 방에 장난감이 놓여있다. 2026.8.24 ⓒ프레시안(강병석)

앞서 김시후군은 지난 7월 13일 오후 3시 10분쯤 광산구 한 어린이집에서 낮잠을 자던 중 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 이후 유족이 어린이집 CCTV에서 교사들의 학대 의심 정황을 확인하면서 경찰 수사가 시작됐다.

광산구는 시후군이 사망한 지 4개월이 지난 시점인 지난달 27일 아동학대 사례위원회를 열고 어린이집 보육교사 2명에 대해 '신체학대와 방임'이 있었다고 판단했다.