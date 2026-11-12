강원도, 제설기지 80곳에 자재·장비·인력 전진 배치

강원특별자치도가 겨울철 자연재난 대책기간을 앞두고 도내 제설기지 80개소에 제설자재·인력·장비를 전진 배치하는 등 대설·한파 대응 태세에 돌입했다.

우상호 강원특별자치도지사는 12일 춘천시 거두리 제설전진기지를 찾아 겨울철 대설 대응계획과 장비 운영 상태, 제설제 비축 현황을 점검했다.

▲겨울철 대설 대응 장비 운영 상태· 제설제 비축 현황 점검. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 상습 결빙구간 안전사고를 막기 위해 염수분사장치 143개소와 도로열선 42개소를 가동하기로 했다.

결빙·제설 취약구간 366개소에 대해서는 집중 순찰 등 선제적인 안전관리를 실시하기로 했다.

▲겨울철 대설 대응 장비 운영 상태· 제설제 비축 현황 점검. ⓒ강원특별자치도

우 지사는 현장에서 강설 예보 단계부터 취약구간에 제설제를 사전 살포하고 눈이 내리면 즉시 제설작업에 나설 수 있도록 신속한 대응체계를 유지할 것을 주문했다.

교량, 고갯길, 급경사 등 결빙 취약구간 집중 관리와 함께 제설작업 근무자의 안전 확보도 당부했다.

▲겨울철 대설 대응 장비 운영 상태· 제설제 비축 현황 점검. ⓒ강원특별자치도

우상호 강원특별자치도지사는 "겨울철 자연재난은 사전 준비와 초기 대응이 무엇보다 중요한 만큼 작은 위험 요인도 놓치지 않는 철저한 대비가 필요하다"며 "도민들이 안심하고 겨울을 보낼 수 있도록 현장 중심의 대응체계를 유지하고 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.