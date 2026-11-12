규제의 최전방에서 기회의 땅으로…접경지역 5개 군, 소멸 해법 모색

최근 10년간 인구가 2만1000명 감소한 강원 접경지역의 위기 극복을 위해 청정에너지 개발과 군 유휴지 활용 방안이 집중 논의됐다.

강원특별자치도(도지사 우상호)는 12일 인제군 스피디움에서 지역소멸 위기 극복 및 지역활력 제고 접경지역 정책포럼을 열었다.

▲접경지역 정책포럼. ⓒ강원특별자치도

행사에는 유호 강원특별자치도 기획조정실장, 김중석 강원도민일보 회장, 김세훈 화천군수, 김왕규 양구군수, 최상기 인제군수, 유광종 철원부군수, 전문가, 주민 등 100여 명이 참석했다.

도내 접경 5개 군 인구는 군사규제와 군부대 이전·개편 여파로 지난 10년간 16만1000명에서 14만 명으로 줄었다.

규제의 최전방에서 기회의 최전방으로를 주제로 열린 이번 포럼은 두 개 세션으로 진행됐다.

첫 번째 세션에서는 청정에너지 등 특화자원을 활용한 주민소득 증대와 지역경제 활성화 방안을 다뤘다.

두 번째 세션에서는 군 유휴지 활용· 제대군인 지역 정착 지원·군·지역사회 상생 방안을 논의했다.

▲접경지역 정책포럼. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 청정·청년·평화를 기조로 군사규제 개선, 민통선 조정, 미활용 군용지 활용 사업 등을 추진하기로 했다.

특히 민통선 조정으로 확보한 유휴부지에 재생에너지 시설을 조성해 발전수익을 주민소득으로 환원하는 모델을 구상하고 있다.

유호 강원특별자치도 기획조정실장은 "접경지역은 오랜 세월 국가안보의 최전선에서 평화와 안전을 지켜온 지역"이라며 "청정에너지, 군 유휴지 등 지역 자원을 성장동력으로 활용하고 일자리 창출과 정주여건을 개선해 청년과 주민이 머물고 싶은 지역을 만들겠다"고 말했다.