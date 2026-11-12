강원도, 민선 9기 첫 수소정책협의회 "미래 성장동력 수소산업 육성 본격화"

강원특별자치도(도지사 우상호)가 민선9기 출범 이후 첫 수소정책 협의회를 열고 액체수소 인수기지 조성 등 핵심 인프라 구축에 속도를 내기로 했다.

강원특별자치도는 12일 강원특별자치도 환동해관 대회의실에서 제2차 수소정책협의회를 열었다.

▲제2차 수소정책협의회. ⓒ강원특별자치도

이번 회의는 민선9기 출범 후 처음 열린 공식 수소정책 회의로 향후 수소산업 추진 방향을 공유하고 정책·산업·연구 분야 전문가 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

강원특별자치도는 이날 회의에서 2026년 강원특별자치도 수소산업 육성계획의 중점 추진상황과 신규 공모 선정 성과를 보고했다.

주요 성과로는 액체수소 인수기지 공모 선정, 저장·운송 클러스터 기반시설 착공 등이 꼽혔다.

▲제2차 수소정책협의회. ⓒ강원특별자치도

협의회 위원들은 수소산업 주요 분야의 정책·산업 동향을 공유하고 지역 산업 여건과 연계한 수소산업 육성 정책의 발전 방향과 협력 과제를 제시했다.

손창환 강원특별자치도 제2청사 글로벌본부장은 "수소산업은 탄소중립과 에너지 전환에 대응하는 핵심 산업"이라며 "구축한 인프라를 바탕으로 기업이 찾아오고 투자가 이어지는 산업환경을 조성해 미래 성장동력을 확보하겠다"고 말했다.